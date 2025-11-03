'तोता' गैंग कानून के पंजे में फंसा, गुरुग्राम पुलिस ने सरगना समेत 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार

संक्षेप: गुरुग्राम पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अपराध शाखा सेक्टर-17 की टीम ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 'तोता' गैंग के 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी बड़ी लूटपाट और फिरौती जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे।

गुरुग्राम पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। अपराध शाखा सेक्टर-17 की टीम ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 'तोता' गैंग के 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी अवैध हथियारों के बल पर बड़ी लूटपाट और फिरौती जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध पिस्टल, एक देशी कट्टा, सात जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल होने वाली एक कार बरामद की है।

अपराध शाखा सेक्टर-17 को रविवार को विशेष सूत्रों से सूचना मिली कि कुछ अपराधी अवैध हथियारों के साथ सेक्टर-37 क्षेत्र में सक्रिय हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पावर हाउस सेक्टर-37 के पास जाल बिछाकर मौके से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान 4 वर्षीय सुनील उर्फ तोता निवासी धनवापुर, गुरुग्राम (गिरोह का सरगना), 29 वर्षीय संदीप निवासी लाखुवास और रोहित उर्फ कलिया निवासी लाखूवास के रूप में हुई। इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना सेक्टर-10A, गुरुग्राम में आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

क्राइम सिंडिकेट का खुलासा : पुलिस पूछताछ में गिरोह के मुखिया सुनील उर्फ तोता ने खुलासा किया कि वह एक आदतन अपराधी है और संगठित तरीके से अपराध करता है। उसने बताया कि उसने ये अवैध हथियार गुरुग्राम में ही अपने एक अन्य साथी से लगभग एक लाख रुपए में खरीदे थे। हथियारों को संदीप और रोहित को उपलब्ध कराया गया था ताकि वे मिलकर बड़ी लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे सकें। गिरोह ने गुरुग्राम जिले में मारपीट और फिरौती मांगने की एक वारदात को अंजाम देने की बात भी कबूल की है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड चौंकाने वाला है, जो उनके गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है।