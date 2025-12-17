Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTopographical survey of yamuna city these new sectors to provide facilities
यमुना सिटी के इन 6 नए सेक्टरों में सुविधाएं देने के लिए होगा टोपोग्राफिकल सर्वे, देखें लिस्ट

यमुना सिटी के इन 6 नए सेक्टरों में सुविधाएं देने के लिए होगा टोपोग्राफिकल सर्वे, देखें लिस्ट

संक्षेप:

यमुना विकास प्राधिकरण के एसीईओ शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि नए सेक्टरों में बेहतर सुविधाओं के लिए टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके लिए कंपनी का चयन होगा, जिसकी आरएफपी जारी की गई है।

Dec 17, 2025 06:13 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

यमुना सिटी में विकास कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नए सेक्टरों में टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। इसके माध्यम से सेक्टर की मौजूदा स्थिति, सुविधाएं और जरूरतों का विस्तृत आकलन किया जाएगा, ताकि भविष्य में परियोजनाओं को बेहतर ढंग से विकसित किया जा सके।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने नए विकसित हो रहे सेक्टर-4, 5, 5ए, 8ए, 8डी, 8एफ में टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी की है। इस सर्वेक्षण के जरिये सेक्टरों में जमीन की नापजोख, सड़कों, नालियों, पानी के स्रोत, खाली जमीन, निर्माण कार्यों और अन्य बुनियादी ढांचे की स्थिति दर्ज की जाएगी।

इसके आधार पर सेक्टरों में विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की जाएगी। दावा है कि सर्वेक्षण से भविष्य में विकास परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने में आसानी होगी। अफसरों का मानना है कि यह सर्वेक्षण शहर के विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इसके लिए अनुमानित धनराशि 22.12 लाख रुपये तय की गई है। इच्छुक कंसल्टेंट कंपनी 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं।

46 नए सेक्टर का सर्विस प्लान तैयार होगा : यमुना विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत 46 नए सेक्टर का सर्विस मास्टर प्लान तैयार कराएगा। इसके लिए भी कंसल्टेंट कंपनी के चयन के लिए जल्द ही आरएफपी जारी की जाएगी। मास्टर प्लान के अनुसार इन 46 सेक्टरों में सीवर, ड्रेनेज और जलापूर्ति को लेकर प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि आने वाले 100 वर्षों तक इनके विस्तार से नागरिकों को कोई दिक्कत न होने पाए।

बिजली के लिए अलग योजना बनेगी

अधिकारियों के मुताबिक मास्टर प्लान 2031 के अंतर्गत यीडा क्षेत्र में 52 सेक्टरों को विकसित किया गया है, जोकि अब मास्टर प्लान-2041 में कुल 98 हो गए हैं। इनमें 46 सेक्टर नए हैं, जिनमें भूमि का आवंटन किया जा रहा है। प्राधिकरण इन्हीं सेक्टरों का सर्विस मास्टर प्लान तैयार कराएगा। हालांकि इसमें बिजली को लेकर प्लान शामिल नहीं है। इसके लिए अलग से प्लान तैयार होगा।

शैलेंद्र भाटिया, एसीईओ, यमुना विकास प्राधिकरण, ''नए सेक्टरों में बेहतर सुविधाओं के लिए टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके लिए कंपनी का चयन होगा, जिसकी आरएफपी जारी की गई है। साथ ही, 46 नए सेक्टरों का सर्विस मास्टर प्लान भी तैयार कराया जाएगा।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
YEIDA Greater Noida News Yamuna Expressway Authority
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।