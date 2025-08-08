गरीब की थाली में महंगाई का तड़का, बारिश से दोगुने हुए टमाटर के दाम; जानें और सब्जियों का क्या हाल
Delhi NCR Vegetables Rates : सब्जियों में तड़का लगाना अब महंगा हो गया है। कई राज्यों में अत्यधिक बारिश और आवक कम होने से दिल्ली-एनसीआर में टमाटर के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है।
सब्जियों में तड़का लगाना अब महंगा हो गया है। कई राज्यों में अत्यधिक बारिश और आवक कम होने से दिल्ली-एनसीआर में टमाटर के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। एक सप्ताह पहले तक 50 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाला टमाटर अब खुली मंडियों और कॉलोनियों में 100 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। वहीं, हरी सब्जियों पर भी बारिश का असर पड़ रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत अधिकांश राज्यों में बारिश ज्यादा हो रही है। इसकी वजह से बड़े स्तर पर टमाटर की फसल नष्ट हुई है। साथ ही, इन राज्यों में बारिश की वजह से संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने से सब्जियों की ढुलाई भी प्रभावित हुई है।
एक महीने तक बनी रही ऐसी स्थिति : आजादपुर सब्जी मंडी के टमाटर के थोक व्यापारी अशोक कौशिक का कहना है कि इन सभी कारणों की वजह से दिल्ली में टमाटरों की आवक 50 फीसदी से भी कम रह गई है। मांग और आपूर्ति में आए इस अंतर की वजह से ही टमाटर की कीमतें थोक मंडी में ही करीब दो गुना तक बढ़ गई है। कारोबारियों का कहना है कि करीब एक महीने तक कीमतों में यह तेजी बनी रहने की आशंका हैं।
वहीं, सब्जियों के खुदरा कारोबारी नितेश कुमार ने बताया कि शिमला मिर्च की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। इनकी कीमत 150 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इनके अलावा हरी मिर्च, लौकी, तुरई, बीन्स, गोभी, हरा धनिया की कीमतों में भी 50 से 100 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है।
आम दिनों में रोजाना आते थे 35-36 ट्रक : आजादपुर सब्जीमंडी के थोक कारोबारियों का कहना है कि देश के अलग-अलग राज्यों से प्रतिदिन दिल्ली में 35-36 ट्रक टमाटर पहुंचते थे। प्रत्येक ट्रक में 10 टन टमाटर आते हैं, यानी रोजाना करीब 350 टन टमाटर मंडी में पहुंचे थे। फसलें खराब होने और रास्ते अवरुद्ध होने की वजह से फिलहाल करीब 16 से 17 ट्रक यानी 160 से 170 टन टमाटर रोजाना आजादपुर सब्जीमंडी पहुंच रहे हैं। यहां से ये टमाटर पूरे एनसीआर क्षेत्र के शहरों में भेजे जाते हैं।
कॉलोनियों में 100 रुपये तक पहुंची कीमत
आजादपुर सब्जीमंडी के थोक कारोबारी रामनिवास बंसल ने बताया कि मीडियम क्वालिटी के जो टमाटर 8-10 दिन पहले तक थोक में 20 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा था, उसके दाम अब 50 रुपये तक पहुंच गए हैं। इससे बेहतर गुणवत्ता वाला टमाटर अब थोक मंडी में ही 70 से 75 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। रिटेल मंडी में और कॉलोनियों में इनके दाम 100 रुपये तक पहुंच गए हैं। थोक कारोबारियों का कहना है कि अब करीब एक महीने तक टमाटर की कीमतों में यह तेजी बनी रहेगी।
मंडी में 15 दिन में यूं आया कीमतों में उछाल
|सब्जी
|पहले
|अब
|सफल स्टोर
|टमाटर
|50
|80
|85
|प्याज
|30
|40
|27
|शिमला मिर्च
|80
|150
|139
|गोभी
|100
|140
|---
|बैंगन
|20
|40
|49
|लौकी
|20
|40
|39
|तुरई
|30
|50
|49
|हरी मिर्च
|60
|120
|160
नोट : आंकड़े रुपये में