काम की बात: यमुना एक्सप्रेसवे पर बढ़ेंगी टोल दरें, लाखों यात्रियों को लगेगा झटका; कंपनी ने भेजा प्रस्ताव
यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा होने के आसार हैं। एक्सप्रेसवे का संचालन कर रही कंपनी सुरक्षा रियलटी ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) को टोल दरों में साढ़े तीन से पांच प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलने पर लाखों यात्रियों को अधिक टोल चुकाना पड़ेगा।
यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा होने के आसार हैं। एक्सप्रेसवे का संचालन कर रही कंपनी सुरक्षा रियलटी ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) को टोल दरों में साढ़े तीन से पांच प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलने पर लाखों यात्रियों को अधिक टोल चुकाना पड़ेगा।
यीडा के अधिकारी ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में पिछली बार अक्तूबर 2024 में 3.78 प्रतिशत का इजाफा किया गया था। अब सुरक्षा रियलटी ने होलसेल प्राइस इंडेक्स (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर नई दरें लागू करने का प्रस्ताव भेजा है। कंपनी का कहना है कि रियायत समझौते (कंसेशन एग्रीमेंट) के तहत हर वर्ष टोल दरों में संशोधन का प्रावधान है।
प्रस्ताव के अनुसार कार, बस और ट्रकों समेत सभी श्रेणियों के वाहनों के टोल शुल्क में वृद्धि हो सकती है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो ग्रेनो से आगरा तक सफर करने वाले लाखों यात्रियों को अधिक टोल चुकाना पड़ेगा। नोएडा एयरपोर्ट शुरू होने के बाद एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए कंपनी ने संशोधित दरें लागू करने की तैयारी की है। हालांकि, यीडा के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव का परीक्षण हो रहा है। सभी पहलुओं पर विचार के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसको लेकर कंपनी और यीडा अधिकरियों के बीच बैठक भी हो चुकी है।
यीडा ने कई कनेक्टिविटी का तर्क दिया
यीडा ने बताया कि वर्ष 2021-22 के बाद वर्ष 2024-25 में एक्सप्रेसवे की टोल दरों में 3.78 प्रतिशत का इजाफा किया गया था। यह रियायत एक्सप्रेसवे पर कम वाहनों और अन्य कारणों को आधार पर दी गई थी, लेकिन अब नोएडा एयरपोर्ट शुरू होने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव बढ़ेगा। साथ ही, यमुना एक्सप्रेसवे को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम चल रहा है। वहीं, गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। ऐसे में अब वाहनों में कोई कमी नहीं होगी। कंपनी के साथ वार्ता कर टोल दरें न बढ़ाने को लेकर प्रयास जारी है।
एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2048 तक टोल लगेगा
यमुना एक्सप्रेसवे को जेपी इंफ्राटेक ने वर्ष 2012 में निर्मित कर संचालित किया था। जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण करने वाली कंपनी सुरक्षा रियलटी के पास एक्सप्रेसवे के रखरखाव की जिम्मेदारी है। एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2048 तक टोल टैक्स वसूला जाएगा। एक्सप्रेसवे पर वर्तमान में करीब 50 हजार वाहन प्रतिदिन दौड़ते हैं। एयरपोर्ट शुरू होने के बाद इनकी संख्या बढ़ेगी। वहीं, दिल्ली-मुंबई और केजीपी के जुड़ने के बाद यह आंकड़ा एक लाख से अधिक हो जाएगा।
अधिकारियों ने क्या कहा
सुरक्षा रियलटी कंपनी के सीईओ अभिजीत गोहिल ने कहा कि टोल में वृद्धि के लिए अक्तूबर 2025 में ही प्रस्ताव भेज दिया था। कंसेशन एग्रीमेंट के हिसाब से प्रति वर्ष टोल बढ़ाने का नियम है, लेकिन वर्ष 2024 के बाद से टोल नहीं बढ़ा। वहीं, यीडा के सीईओ आरके सिंह ने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल दरें बढ़ाने का प्रस्ताव आया है₹। इस पर फिलहाल मंथन चल रहा। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
ग्रेटर नोएडा से आगरा तक टोल दरें
वाहन वर्तमान नई अनुमानित दरें
दो पहिया 247.5 रुपये 256.16 रुपये
कार/जीप 486.75 रुपये 503.79 रुपये
हल्के वाहन 759 रुपये 785.57 रुपये
बस/ट्रक 1542.75 रुपये 1596.75 रुपये
(नई अनुमानित दरें 3.50 प्रतिशत के हिसाब से हैं, निर्णय होने के बाद इनमें कमी व बढ़त संभव है।)
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
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