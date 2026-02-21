काश उसने मेरी बात मान ली होती; दिल्ली के जनकपुरी में हुए हादसे में मारी गई पोती को याद करते हुए बोली दादी
दिल्ली में जनकपुरी के लाजवंती गार्डन इलाके में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में छह साल की मासूम की मौत हो गई थी। यह हादसा गुरुवार को उस वक्त हुआ था, जब एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया था। हादसे के एक दिन बाद बच्ची की दादी मर्सी जेवियर ने उस बुरी घटना को याद किया और बताया कि कैसे उनकी पोती की एक छोटी सी जिद ने उसे हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया। उन्होंने बताया कि मेरे रोकने के बावजूद बच्ची ने उस दिन बस के बजाय ई-रिक्शा से स्कूल जाने की जिद की थी।
बच्ची की जिद की वजह से ई-रिक्शा में हुए थे सवार
PTI से बात करते हुए मर्सी जेवियर ने नम आंखों के साथ बताया कि शुक्रवार की सुबह उन्होंने अपनी पोती को स्कूल बस से जाने के लिए कहा था। लेकिन बच्ची ई-रिक्शा से जाने की जिद पर अड़ गई। जेवियर ने कहा, 'बच्चे कभी-कभी जिद्दी हो जाते हैं। मैंने उससे बस से जाने को कहा तो उसने विरोध करते हुए रिक्शा से जाने के लिए कहा, क्योंकि उसमें बैठने के लिए सीट मिल जाती है, जबकि बस में काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण कभी-कभी जगह नहीं मिल पाती है। हालांकि इसके बाद भी मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी।'
जर्मनी से आए बेटे ने भी ट्रैफिक पर जताई थी हैरानी
दादी ने अपने बेटे के साथ हाल ही में हुई बातचीत का भी जिक्र किया, जो अभी-अभी जर्मनी से लौटा था और दिल्ली के खराब ट्रैफिक को देखकर हैरान रह गया था। उन्होंने बताया, 'मेरा बेटा भरोसा नहीं कर पा रहा था कि यहां के लोग कानून और नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाने और सबकी जान खतरे में डालने के बावजूद गाड़ी कैसे चला लेते हैं।' तब मैंने उससे कहा था, 'यहां ऐसा ही होता है'।
हादसे के बाद मौके से भाग गया था आरोपी ड्राइवर
हादसे की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि घटना के वक्त ई-रिक्शा का ड्राइवर बहुत धीरे चल रहा था, तभी अचानक एक तेज रफ्तार सफेद कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे ई-रिक्शा में सवार हम तीनों लोग सड़क पर गिर गए। जेवियर ने आगे कहा, 'मेरी पोती के मुंह से खून निकल रहा था। मैंने कार चालक के सामने हाथ जोड़े, उससे मिन्नतें कीं कि मेरी बच्ची को अस्पताल पहुंचा दे, लेकिन वह मौके से भाग गया।'
दादी और नानी छोड़ने जा रही थीं पोती को स्कूल
अपनी पोती को याद करते हुए जेवियर ने उसे हंसमुख, एक्टिव और अच्छे व्यवहार वाली लड़की बताया और उसके जाने से खुद को बहुत ज्यादा दुखी बताया। उन्होंने कहा, 'एक्सीडेंट के बाद बच्ची को खून की उल्टी हो रही थी, जबकि मेरे हाथ और पीठ में चोटें आईं।' पीड़िता और लाजवंती गार्डन में रहने वाली उसकी नानी, दोनों को चोटें लगने के बाद शुरू में माता चानन देवी हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में उन्हें द्वारका के एक अधिक आधुनिक अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया।
आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही जांच
पुलिस के अनुसार, बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी चालक संजीव (32) को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक निजी कॉलेज में लैब असिस्टेंट के रूप में काम करता है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल वाहन को भी जब्त कर लिया है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
