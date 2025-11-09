Hindustan Hindi News
भाई से बोला थोड़ी देर में घर आऊंगा, फिर हो गई मौत; दिल्ली के पार्क में शख्स की गोली मारकर हत्या

Sun, 9 Nov 2025 07:09 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के नंद नगरी के बी-एक पार्क में शनिवार को युवक को गोली मारकर हत्या के मामले में मृतक के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि अभी तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस का दावा है कि मामले में दो आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जांच और छापेमारी की जा रही है। हत्या के पीछे का कारण और वारदात में इनके सहयोगियों के बारे में गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो सकेगा। फिलहाल पुलिस हत्या वऔर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करके आरोपियों के रूट मैप को भी खंगाल रही है।

परिजनों के मुताबिक, 25 वर्षीय सनी ई-रिक्शा चलाता था। इनका परिवार पहले नंद नगरी इलाके में ही रहता था। लेकिन कुछ महीनों पहले ही वे लोग यहां से उत्तमनगर शिफ्ट हो गए थे। शनिवार को सनी को नंद नगरी से किसी का कॉल आया था। इसके बाद वह उपार्क में पहुंचा था। वहां से शाम करीब पांच बजे उसकी परिजनों से बात हुई थी। उसके बड़े भाई ने बताया कि पांच बजे जब बात हुई तो उसने कहा कि वह नंद नगरी आया हुआ है और कुछ वक्त में घर वापस आ जाएगा। इसके बाद में दोबारा कॉल लगाने पर उसकी कॉल नहीं लग रही थी और लगातार फोन स्विच ऑफ बता रहा था।

शाम करीब सात से 7:30 बजे के बीच उन्हें पुलिस से सनी का शव पार्क में खून से लथपथ पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। देर रात परिजन वारदातस्थल पर पहुंचे और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वहां पता चला कि किसी ने उसे गोली मारी है।

बहन का भी यही कहना था कि सनी ने न तो किसी दुश्मनी या पुरानी रंज़िश की कोई बात कभी उन्हें बताई और न ही परिवार वाले किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के बारे में जानते हैं। स्थानीय लोगों में वारदात के बाद डर और रोष का माहौल है। स्थानीय लोगों और परिजनों ने इलाके में योगी मॉडल को अपनाते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं।

Delhi Crime News
