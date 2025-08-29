Toddler siblings swallowing magnets undergo back-to-back surgeries to save life भाई के पेट में 10, तो बहन के पेट में मिली 6 चुंबकें; फरीदाबाद में आया पेरेंट्स को अलर्ट करने वाला मामला, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsToddler siblings swallowing magnets undergo back-to-back surgeries to save life

भाई के पेट में 10, तो बहन के पेट में मिली 6 चुंबकें; फरीदाबाद में आया पेरेंट्स को अलर्ट करने वाला मामला

बच्चों के माता-पिता ने इस घटना बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'हमने इन खिलौनों को सुरक्षित मानकर एक प्रमुख खिलौना ब्रांड से ऑनलाइन खरीदा था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि इनकी वजह से हम अपने दोनों बच्चों को खोने के इतने करीब आ जाएंगे।'

Sourabh Jain एएनआई, फरीदाबादFri, 29 Aug 2025 04:41 PM
फरीदाबाद से मासूम बच्चों के माता-पिता को अलर्ट करने वाला और बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 3 और 4 साल के दो मासूम भाई-बहनों की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई, जब उन्होंने खेल-खेल में खिलौनों के रूप में आने वाली कई छोटी-छोटी चुम्बकों को निगल लिया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस बारे में उनके मम्मी-पापा को तब तक पता नहीं चला, जब तक कि दोनों बच्चों की तबीयत बुरी तरह बिगड़ नहीं गई। एक बच्चे को जब लगातार उल्टियां और पेट दर्द होने लगा तो परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, तब जाकर इस गड़बड़ी के बारे में पता लगा। अगले ही दिन बच्ची की तबीयत भी बिगड़ गई। जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी बिगड़ती हालत को देख 48 घंटों के अंदर दो सर्जरी करते हुए उनकी जान बचाई।

मामले की जानकारी देते हुए अस्पताल ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, 'तीन साल के बच्चे प्रज्ञान को पेट में तेज दर्द और लगातार उल्टी की शिकायत के साथ अस्पताल लाया गया था। स्कैन से पता चला कि उसकी आंतों में कई बाहरी वस्तुएं फंसी हुई हैं। बमुश्किल 24 घंटे बाद चार साल की उसकी बड़ी बहन हितांशी को भी इन्हीं लक्षणों के साथ अस्पताल लाया गया। जांच में पता चला कि उसके पेट में छह चुम्बक थे, जिनसे उसके पेट की गुहा में कई छेद हो गए थे और ऊतक (टिश्यूज) नष्ट हो गए थे।'

सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने प्रज्ञान के पेट में दस चुम्बक फंसे हुए पाए। उन्होंने बताया कि ये चुम्बक अंदर ही अंदर चिपक गए थे, जिससे आठ अलग-अलग जगहों पर छेद हो गए थे और छोटी आंत का सबसे छोटा हिस्सा, जिसे पाचनांत्र (डुओडेनम) कहते हैं, नष्ट हो गया था।

दोनों बच्चों की सर्जरी करने वाले फरीदाबाद के अमृता अस्पताल के पेडिएट्रिक सर्जरी के वरिष्ठ डॉक्टर नितिन जैन ने कहा कि 'आमतौर पर बच्चे सिक्के या बटन निगल लेते हैं, जो कि ज्यादातर सिर्फ रुकावट ही पैदा करते हैं, लेकिन उनके विपरीत चुम्बक गुपचुप तरीके से ऊतकों को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाते हैं।'

उन्होंने कहा कि 'वैसे तो एक छोटा चुम्बक अक्सर बिना किसी समस्या के शरीर से होकर गुजर जाता है, लेकिन जब कई चुम्बक निगल लिए जाते हैं, तो वे आंत के विभिन्न हिस्सों में जाकर आंतों की दीवारों पर चिपक जाते हैं। ऐसे में उनके बीच फंसे ऊतकों में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे जल्दी ही उनमें छेद हो जाते हैं और वे गल जाते हैं। इससे जानलेवा संक्रमण और सेप्सिस की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है।'

उधर बच्चों के माता-पिता ने इस घटना बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'हमने इन खिलौनों को सुरक्षित मानकर एक प्रमुख खिलौना ब्रांड से ऑनलाइन खरीदा था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि इनकी वजह से हम अपने दोनों बच्चों को खोने के इतने करीब आ जाएंगे।'

उन्होंने कहा, 'इसकी शुरुआत हमारे छोटे बेटे से हुई। उसे अचानक पेट में तेज दर्द हुआ और लगातार उल्टियां होने लगीं। इसके कुछ ही घंटों बाद हालत इतनी बिगड़ गई कि हमें उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। हमें लगा कि पेट में कीड़ों की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर स्कैन में उसकी आंत में चुंबक दिखाई दिए। इससे पहले कि हम उस सदमे को झेल पाते, अगले ही दिन हमारी बेटी में भी वही लक्षण दिखाई देने लगे।'

सर्जरी के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. जैन ने कहा, 'यह हमारे सामने आई सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक थी।' उन्होंने बताया कि इस दौरान बच्चों के क्षतिग्रस्त पाचन तंत्र और डुओडेनम का पुनर्निर्माण किया गया, उनके अनुसार इस तरह की सर्जरी को बाल चिकित्सा सर्जरी के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक माना जाता है। इस दौरान उन्होंने चुम्बकों को 'साइलेंट किलर' बताया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चों को 12 और 13 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद वहां हुई सर्जरी के बाद बच्चों को करीब दो सप्ताह तक गहन चिकित्सा देखभाल में रखा गया और फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस घटना के सामने आने के बाद डॉक्टरों ने माता-पिता को चुंबकीय खिलौनों के खतरों के बारे में आगाह किया है।