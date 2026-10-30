हम आखिर कब तक यह सब बर्दाश्त करते रहेंगे; सौरभ दास से जुड़ी किस खबर पर भड़क गए आशुतोष रांका
मद्रास हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि दास ने न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के जजों के संबंध में अपमानजनक बयान दिए हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका अपने साथी और पार्टी के एक अन्य को-कन्वेनर सौरभ दास से जुड़ी एक खबर पर भड़क गए हैं। रांका ने उस खबर को सोशल मीडिया शेयर करते हुए उसे सामूहिक शर्म का विषय बताया। साथ ही कहा कि किसी को सिर्फ इसलिए परेशान करना क्योंकि आपको उसका काम पसंद नहीं है, हम आखिर कब तक यह सब बर्दाश्त करते रहेंगे?
दरअसल दास से जुड़ी जिस खबर पर रांका का गुस्सा भड़का है, वह मद्रास हाई कोर्ट की है और इस खबर में बताया गया कि कोर्ट ने एक जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के सह-संयोजक सौरव दास की पहचान और पृष्ठभूमि (जिसमें उनके माता-पिता की जानकारी भी शामिल है) की जांच की मांग की गई है।
जनहित याचिका में ये सब मांगें भी की गईं
इस PIL में उनके X (ट्विटर) और इंस्टाग्राम हैंडल को ब्लॉक करने, और उन्हें न्यायपालिका (जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हैं) के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से रोकने की भी मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि यदि सौरभ दास पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं, तो उनका पासपोर्ट और आधार कार्ड भी रद्द करने की मांग की गई है।
इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका में मांग की गई है कि यदि सौरभ दास विदेशी नागरिक पाए जाते हैं, तो उनका पासपोर्ट और आधार कार्ड रद्द करने के निर्देश दिए जाएं। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।
नागरिकता और बैकग्राउंड की जांच कराने की मांग
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह याचिका गणेश कुमार की ओर से दायर की गई है। याचिका में सौरभ दास की पहचान ‘योगेश शर्मा उर्फ सौरभ दास’ के रूप में बताई गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि दास ने न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के जजों के संबंध में अपमानजनक बयान दिए हैं।
आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग भी की
याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को सौरभ दास का बैकग्राउंड जांचने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें उनके माता-पिता के विवरण की जांच का अनुरोध भी शामिल है। याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि यदि जांच में उनकी नागरिकता को लेकर कोई तथ्य सामने आते हैं, तो उसके आधार पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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