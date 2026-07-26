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'तो उस दिन मेरी हत्या कर देते', दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने सुनाई रूह कंपा देने वाली घटना; क्या हुआ था

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली पुलिस के इंसपेक्टर नंद किशोर ने 20 जुलाई की रूह कंपा देने वाला अनुभव बताया है। नंद किशोर ने बताया कि उस दिन अगर वो बचकर ना निकलते तो भीड़ उनकी हत्या कर देती।

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26 जुलाई को जंतर-मंतर पूरी तरह से खाली हो चुका है। इससे एक दिन पहले यहां लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा थे। उससे पहले यहीं पर हिंसा भी हुई थी। इस हिंसा में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाईं और आंसू गैस के गोले दागे, ये एक सच है। एक सच ये भी है कि प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस के साथ हिंसा और पुलिसकर्मियों के सुरक्षाबलों को पीटा और उनके साथ हिंसा की। इस मामले में एक इंसपेक्टर का बयान सामने आया है। इंसपेक्टर ने बताया कि 20 जुलाई को उनपर हमला हुआ था। इंस्पेक्टर का कहना है कि अगर उस दिन वो वहां से निकल नहीं पाते, तो भीड़ पीट-पीटकर उनकी हत्या कर देती।

इंस्पेक्टर नंद किशोर ने क्या बताया

20 जुलाई को हुई हिंसा पर बात करते हुए इंस्पेक्टर नंद किशोर ने बताया कि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के बाद अफरा-तफरी मच गई थी। उन्होंने कहा कि पथरवा करनेवालों ने उनपर हमला कर दिया था। नंद किशोर ने दावा किया कि, उस दिन अगर वो उस जगह से निकल नहीं पाते, तो भीड़ उनकी पीट-पीटकर हत्या कर देती। उन्होंने बताया कि भीड़ के हमले के दौरान वो बहुत डर गए थे और उन्हें लगा था कि अब उनकी हत्या कर दी जाएगी, लेकिन किसी तरह वो वहां से खुद को बचाकर बाहर निकल आए।

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वीडियो देखकर बेटी परेशान

इस मामले पर बात करते हुए इंस्पेक्टर नंद किशोर ने कहा कि वह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहले से दर्ज मामलों में अलग से मामला दर्ज करवाना चाहते हैं, ताकि उन पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड ऐक्शन फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कई जवानों पर हमले किए गए हैं। नंद किशोर के अनुसार, इस घटना का उनके परिवार पर गहरा असर पड़ा है, क्योंकि उनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर उन पर हमले का वीडियो देखा है, जो उनके लिए बेहद दुखद और परेशान करने वाला अनुभव है।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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