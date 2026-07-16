ट्रैक्टर-ट्रॉलियां तैयार हैं, चिंता मत करो तानाशाही का अंत होगा; वांगचुक का समर्थन करने आए राकेश टिकैत बोले
पिछले 19 दिन से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक का वजन गुरुवार तक नौ किलोग्राम से अधिक कम हो चुका है और उनके डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से भूख हड़ताल करने के कारण वह गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं और इससे उनके अंगों पर असर पड़ना शुरू हो सकता है।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन पिछले 19 दिन से जारी है। गुरुवार को किसान नेता राकेश टिकैत उनसे मिलने पहुंचे और यहां उन्होंने वांगचुक के स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। इस दौरान टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि युवाओं और छात्रों की आवाज नहीं सुनी गई, तो किसान भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। इसी बीच उन्होंने धरना स्थल पर मौजूद युवाओं से कहा कि 'ट्रैक्टर-ट्रॉलियां सब तैयार हैं, चिंता मत करो... तानाशाह बादशाह का अंत होगा।'
प्रदर्शन स्थल पर युवाओं को संबोधित करते हुए किसान नेता ने कहा, 'हम सब साथ में हैं, भूख हड़ताल राजा के जमाने में होती थी। कि राजा दयावान होता था, ऐसे में जब कोई भूख हड़ताल कर देता था तो वह मेहरबानी कर देता था, पर आजकल का राजा कहां है, ये तो जो बादशाह है आजकल का, ये तो तानाशाह है, 13 महीने दिल्ली का आंदोलन चला, तो लड़ाई बड़ी लंबी थी। हमें स्वास्थ्य की चिंता है कि ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्योंकि ये जो सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, इनको किसी आदमी की जान की कोई परवाह नहीं है, इनको बच्चों की शिक्षा से नहीं है, उनकी नौकरी से नहीं है। इनको नौकरी नहीं देनी तो पेपर लीक कर दिया, और कहा कि वो तो हो गया।'
इस आंदोलन को हमारा पूरा संयुक्त मोर्चे का समर्थन है, हमारे लोग भी यहां आते रहेंगे यहां पर, आप शांतिपूर्ण तरीके से इसे चलाते रहो। आपको ये नहीं सोचना है कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर इस आंदोलन पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, हम आपके साथ में हैं, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही चले, क्योंकि हमने 13 महीने तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाया।
टिकैत ने आगे कहा, ये आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, ये आरोप लगाने की कोशिश करेंगे, ये सब काम करेंगे, सभी तरह के हथकंडे अपनाएँगे, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं, देश आपके साथ में है, देश युवाओं के साथ में है। हमारा पूरा समर्थन आप लोगों के साथ में है, आप शांति बनाकर आंदोलन चलाएं और आपका ये आंदोलन कामयाब होगा और एक दिन हमारी जीत होगी।
आगे उन्होंने कहा, '20 तारीख के कार्यक्रम के लिए भी हमारा पूरा समर्थन है, उसमें हमारे सब लोग आएंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, युवा शक्ति को धन्यवाद।'
'ट्रैक्टर-ट्रॉली यहां नहीं हैं, पर वो सब तैयार हैं, चिंता मत करो। यहां नहीं है, लेकिन चिंता मत करना, गांव में भी खड़ी हुई हैं तो सब तैयार ही हैं। यहां पर सब खेती, किसानी, गांव, देहात सब उसी के लोग हैं। तानाशाह बादशाह का अंत होगा, वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, वह बीच में ही हट जाएगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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