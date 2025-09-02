दिल्ली बनेगा सबसे ‘इवेंट फ्रेंडली शहर’, केंद्रीय मंत्री से मिले कपिल मिश्रा; हुई इस फॉर्मूले को लेकर चर्चा

एक बयान में बताया गया कि इस बैठक में दिल्ली को सांस्कृतिक गतिविधियों और लाइव मनोरंजन के केंद्र के रूप में विकसित करने पर चर्चा हुई, ताकि केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप शहर की 'कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था' को मजबूत बनाया जा सके।

केंद्र व राज्य सरकार दिल्ली को भी देश और दुनिया के अन्य प्रमुख शहरों की तरह 'इवेंट फ्रेंडली' शहर बनाना चाहती है और उसके लिए उसने कदम भी आगे बढ़ाते हुए चर्चा भी शुरू कर दी है। इसके लिए दिल्ली सरकार के पर्यटन और कला, संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी और इवेंट उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक के दौरान इन सबके बीच शहर में मौजूद संसाधनों की उपलब्धता आसान बनाने पर बात हुई, जिनमें स्टेडियमों का किराया कम करने और आयोजकों के लिए अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने पर फोकस किया गया। इस दौरान बताया गया कि इस पहल का मकसद राष्ट्रीय राजधानी को वैश्विक आयोजन केंद्र में बदलकर पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिल्ली की मौजूदगी में बढ़ोतरी होगी।

बैठक के बाद इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि बैठक में आयोजकों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम व इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जैसे प्रमुख स्थलों को रियायती दरों पर किराये पर देने की कोशिशें की जा रही हैं।

उन्होंने कहा, 'हम दिल्ली को लाइव कार्यक्रमों और मनोरंजन का एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आयोजन स्थलों तक आसान पहुंच और किफायती किराए की सुविधा प्रदान करके, हमारा लक्ष्य एक ऐसा जीवंत माहौल बनाना है जिससे कलाकारों और दर्शकों, दोनों को लाभ हो।' उन्होंने आगे कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) अपनी वेबसाइट पर एक वार्षिक कार्यक्रम कैलेंडर प्रदर्शित करेगा ताकि आयोजकों को बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सके।

उधर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस बारे में कहा कि इस पहल से पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही दिल्ली की सांस्कृतिक और मनोरंजन केंद्र के रूप में पहचान भी मज़बूत होगी। उन्होंने कहा, 'हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को एक वैश्विक आयोजन केंद्र में बदलना है। यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिल्ली की उपस्थिति को भी बढ़ाएगी।'

इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा, ‘केंद्रीय युवा एवं खेल, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से मिलकर दिल्ली को इवेंट फ्रेंडली शहर बनाने की दिशा में सार्थक चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा इवेंट हो सकें इसके लिए प्रमुख स्टेडियम के किराए कम किए जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली को सांस्कृतिक गतिविधियों व लाइव एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है’