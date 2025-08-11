कर्ज से बचने के लिए खुद ही बना लिया फायरिंग का प्लान; दिल्ली के रियल एस्टेट कारोबारी का बड़ा कांड

दिल्ली से हैरान करने वाला मामला सामने आया हैं जहां एक रियल एस्टेट कारोबारी ने अपने ही ऑफिस पर फायरिंग करवाई। जानकारी के मुताबिक वह कर्ज चुकाने से बचना चहता था और इसी लिए उसने खुद पर हमला करवाने की साजिश रची। फराबाद पुलिस ने इस मामले में शिकायतकर्ता मोहम्मद अनीश सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

अनीश ने खुद पर हमला कराकर कर्ज देने वाले को फंसाने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मामले में आगे की जांच जारी

9 अगस्त को मौजूपूर के विजय मोहल्ले में सना पब्लिक स्कूल के पास गली नंबर 8 में दोपहर को फायरिंग हुई।पुलिस मौके पर पहुंची तो शिकायतकर्ता, मोहम्मद अनीश ने बताया कि वह एक बिल्डर है। दोपहर लगभग 2:30 बजे, सना पब्लिक स्कूल के पास, गली नंबर 8 स्थित अपने कार्यालय पहुंचने पर, उसने अपनी खिड़की का शीशा टूटा हुआ पाया और उसे शक हुआ कि गोलीबारी किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे।

घटनास्थल पर, पुलिस टीम ने सड़क से एक खाली कारतूस बरामद किया। इसके बाद जाफराबाद थाने में धारा 324(6) बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। फोरेंसिक टीमों ने अपराध स्थल की जांच की और सबूत इकट्ठा किए। जाफराबाद थाने के एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीजों की जांच की, और एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया जिसकी पहचान 25 साल के मुर्सलीन के रूप में हुई।