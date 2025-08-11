To escape from debt delhi builder plan firing in his office कर्ज से बचने के लिए खुद ही बना लिया फायरिंग का प्लान; दिल्ली के रियल एस्टेट कारोबारी का बड़ा कांड, Ncr Hindi News - Hindustan
कर्ज से बचने के लिए खुद ही बना लिया फायरिंग का प्लान; दिल्ली के रियल एस्टेट कारोबारी का बड़ा कांड

दिल्ली से हैरान करने वाला मामला सामने आया हैं जहां एक रियल एस्टेट कारोबारी ने अपने ही ऑफिस पर फायरिंग करवाई। जानकारी के मुताबिक वह कर्ज चुकाने से बचना चहता था और इसी लिए उसने खुद पर हमला करवाने की साजिश रची। फराबाद पुलिस ने इस मामले में शिकायतकर्ता मोहम्मद अनीश सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 03:34 PM
दिल्ली से हैरान करने वाला मामला सामने आया हैं जहां एक रियल एस्टेट कारोबारी ने अपने ही ऑफिस पर फायरिंग करवाई। जानकारी के मुताबिक वह कर्ज चुकाने से बचना चहता था और इसी लिए उसने खुद पर हमला करवाने की साजिश रची। फराबाद पुलिस ने इस मामले में शिकायतकर्ता मोहम्मद अनीश सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अनीश ने खुद पर हमला कराकर कर्ज देने वाले को फंसाने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मामले में आगे की जांच जारी

9 अगस्त को मौजूपूर के विजय मोहल्ले में सना पब्लिक स्कूल के पास गली नंबर 8 में दोपहर को फायरिंग हुई।पुलिस मौके पर पहुंची तो शिकायतकर्ता, मोहम्मद अनीश ने बताया कि वह एक बिल्डर है। दोपहर लगभग 2:30 बजे, सना पब्लिक स्कूल के पास, गली नंबर 8 स्थित अपने कार्यालय पहुंचने पर, उसने अपनी खिड़की का शीशा टूटा हुआ पाया और उसे शक हुआ कि गोलीबारी किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे।

घटनास्थल पर, पुलिस टीम ने सड़क से एक खाली कारतूस बरामद किया। इसके बाद जाफराबाद थाने में धारा 324(6) बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। फोरेंसिक टीमों ने अपराध स्थल की जांच की और सबूत इकट्ठा किए। जाफराबाद थाने के एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीजों की जांच की, और एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया जिसकी पहचान 25 साल के मुर्सलीन के रूप में हुई।

पूछताछ के दौरान, मुर्सलीन ने घटना में अपनी भूमिका कबूल की और बताया कि वह मोहम्मद अनीश के लिए काम करता है। अनीश के कहने पर, उसने अनीश द्वारा ही उपलब्ध कराई गई पिस्तौल से अनीश के ऑफिस पर गोलीबारी करने के लिए एक अन्य शख्स का इंतजाम किया। मुर्सलीन के कब्जे से पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उसके खुलासे के आधार पर, मोहम्मद अनीश को गिरफ्तार कर लिया गया और गोली चलाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गोली चलाने वाला नाबालिग है। पूछताछ के दौरान, अनीश ने स्वीकार किया कि उस पर एक परिचित का एक बड़ा कर्ज था, जो उस पर पैसे चुकाने का दबाव बना रहा था। उसने अपने फाइनेंसर को झूठा फंसाने और पैसे न चुकाने के लिए गोलीबारी का नाटक किया। इसके बाद मामले में धारा 61(2) और 95 बीएनएस भी जोड़ी गईं। जांच में, आरोपी मोहम्मद अनीश पहले भी चोरी के दो मामलों में शामिल पाया गया था।