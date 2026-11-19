काम की बात: दक्षिणी दिल्ली में चार फ्लाईओवर वाला 8 km लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की तैयारी, 5 इलाकों को मिलेगी राहत
इस प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट जनवरी 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है, इसके बाद उसे वित्तीय मंजूरी के लिए सरकार के सामने पेश किया जाएगा। सरकार यह भी आकलन कर रही है कि इन परियोजनाओं के लिए कितने पेड़ों को काटना पड़ेगा।
दिल्ली के दक्षिणी इलाके में रहने वाले लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार एक बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। दरअसल इस इलाके में वाहनों की भीड़ कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने महरौली-बदरपुर (MB) रोड पर 8 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है, जिसमें चार फ्लाईओवर भी शामिल रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से आसपास के पांच इलाकों में यातायात का दबाव कम होने तथा लोगों का समय बचने की संभावना है।
अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के तहत इस मार्ग पर बनने वाले कुल चार फ्लाईओवर में से एक फ्लाईओवर साकेत G से संगम विहार तक 2.41 किलोमीटर लंबा होगा। दूसरा फ्लाईओवर 'मां आनंदमयी मार्ग' और 'पुल प्रह्लादपुर' के बीच 2.56 किलोमीटर लंबा होगा। तीसरा फ्लाईओवर संगम विहार और मां आनंदमयी मार्ग के बीच 2.72 किलोमीटर लंबा होगा, वहीं चौथा फ्लाईओवर पुल प्रह्लादपुर तथा बदरपुर के बीच 450 मीटर लंबा होगा। खास बात यह है कि इनमें से दो फ्लाईओवर के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) को कैबिनेट की स्वीकृति भी मिल गई है, जबकि बाकी दो के लिए अध्ययन (स्टडी) शुरू कर दिया गया है।
इन पांच इलाकों को मिलेगी ट्रैफिक से सबसे ज्यादा राहत
इस एलिवेटेड कॉरिडोर से जुड़ी जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि MB रोड दक्षिण दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है और लंबे समय से यहां भारी ट्रैफिक जाम की समस्या रही है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आसपास के पांच इलाकों साकेत, अंबेडकर नगर, खानपुर, संगम विहार और पुल प्रह्लादपुर के बीच वाहनों का आवागमन आसानी से हो सकेगा और इससे ट्रैफिक जाम में भी काफी कमी आने और लोगों का यात्रा समय बचने की उम्मीद है।
प्रोजेक्ट को चार हिस्सों में बांटकर हो रहा काम
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को चार हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा साकेत G से संगम विहार तक 2.41 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है, जिसका 50 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। यह एक अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन के ऊपर बनाया जा रहा है, इसलिए इसे 'इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर' कहा जा रहा है। इसका निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा किया जा रहा है।
दूसरे हिस्से में काम के लिए आ रही अड़चनें
वहीं इस योजना का दूसरा हिस्सा 'मां आनंदमयी मार्ग' और 'पुल प्रह्लादपुर' के बीच 2.56 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है, यहां पर भी काम शुरू हो चुका है और इसके लिए फंड भी मंजूर कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कैबिनेट ने इन दो फ्लाईओवर के लिए इस साल मार्च में 1,471.14 करोड़ रुपए की की राशि स्वीकृत की थी।
साथ ही अधिकारियों ने यह भी बताया कि मां आनंदमयी मार्ग-पुल प्रह्लादपुर वाले हिस्से में जमीन अधिग्रहण को लेकर कुछ अड़चनें आ रही हैं। जिसके बाद PWD ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को पत्र लिखकर जरूरी जमीन सौंपने का अनुरोध किया है।
तीसरे और चौथे फ्लाईओवर के लिए यहां पहुंची तैयारी
आगे उन्होंने बताया कि बाकी दो हिस्सों यानी संगम विहार और मां आनंदमयी मार्ग के बीच 2.72 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, और पुल प्रह्लादपुर तथा बदरपुर के बीच 450 मीटर लंबे फ्लाईओवर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किए गए हैं और इन पर भी अध्ययन चल रहा है। इसके अलावा सरकार फिलहाल इस बात का आकलन भी कर रही है कि इन परियोजनाओं के लिए कितने पेड़ों को काटना पड़ेगा।
अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट (DPR), जो जनवरी 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है, उसे बाद में वित्तीय मंजूरी के लिए सरकार के सामने पेश किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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