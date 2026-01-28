Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsto curb pollution PWD develop four dust-free model roads in Delhi
दिल्ली की सड़कों से धूल कम करने रेखा सरकार का पायलट प्रोजेक्ट, शहर में बनेंगी चार 'मॉडल सड़कें'

दिल्ली की सड़कों से धूल कम करने रेखा सरकार का पायलट प्रोजेक्ट, शहर में बनेंगी चार 'मॉडल सड़कें'

संक्षेप:

सड़कों की धूल को हटाने व प्रदूषण को कम करने के लिए PWD दो और प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। जिसमें से पहले प्रोजेक्ट के तहत, मशीनीकृत सफाई के लिए 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन (MRSM) और पानी के टैंकर लगाए जाएंगे।

Jan 28, 2026 06:28 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की प्रदूषित हवा में से धूल का प्रदूषण कम करने के लिए और सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए PWD (लोक निर्माण विभाग) ने एक बेहद खास योजना बनाई है और इसके तहत वह शहर की चार सड़कों को 'मॉडल रोड' के रूप में विकसित करेगा। इस दौरान इन सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत करने से लेकर दीवार से दीवार तक पक्की सड़क और हरियाली सहित पूरे काम करते हुए इन सड़कों को पूरी तरह से धूल-मुक्त बनाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस 'मॉडल रोड' वाले पायलट प्रोजेक्ट के लिए चार खास सड़कों की पहचान की जानी बाकी है और उस पर काम चल रहा है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत, PWD सड़क के किनारों और सेंट्रल वर्ज की पूरी तरह से पक्की सड़क बनाने के साथ ही लैंडस्केपिंग और हरियाली का काम भी करेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रोजेक्ट सफल रहा तो अन्य सड़कों पर भी बढ़ाया जाएगा

अधिकारियों के मुताबिक यह पायलट प्रोजेक्ट इस साल वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग के 160 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को फिर से विकसित करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इस बारे में जानकारी देते हुए विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 'अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है, तो इसे शहर की दूसरी सड़कों पर भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इन सड़कों की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है और इस बारे में तय होते ही धूल कम करने के दूसरे उपाय लागू किए जाएंगे।'

दो अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा विभाग

सड़कों की धूल को हटाने व प्रदूषण को कम करने के लिए PWD दो और प्रोजेक्ट भी शुरू करने जा रहा है। जिसमें से पहले प्रोजेक्ट के तहत, मशीनीकृत सफाई के लिए 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन (MRSM) और पानी के टैंकर लगाए जाएंगे। वहीं दूसरे प्रोजेक्ट के तहत, नियमित रूप से धूल को दबाने के लिए 250 पानी के स्प्रिंकलर मशीनें लगाई जाएंगी।

साल के अंत तक 160 किमी सड़कों को किया जाएगा पक्का

सरकार ने इस साल के अंत तक 160 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने की योजना बनाई है। साथ ही इस साल बड़े पैमाने पर हरियाली के काम के लिए 85.70 किलोमीटर सड़कों की भी पहचान की है। अधिकारियों ने बताया कि इन कामों पर लगभग 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने की उम्मीद है।

शहर की 3300 किमी की सड़कों को अपग्रेड करने की जरूरत

इससे पहले इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयर पॉल्यूशन और सड़क की धूल को कम करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। जिसमें बताया गया था कि शहर में लगभग 3,300 किलोमीटर सड़कों को फिर से बनाने या अपग्रेड करने की जरूरत है। इसमें PWD के अंतर्गत लगभग 800 किलोमीटर, नगर निगम के तहत 1,200 किलोमीटर और अनधिकृत कॉलोनियों में लगभग 1,000 किलोमीटर सड़कें शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:भ्रूण गोद लेने पर 'ब्लेंकेट बैन' के खिलाफ याचिका, अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब
ये भी पढ़ें:दिल्ली में दो दिन राहत फिर बारिश की आफत, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; येलो अलर्ट
ये भी पढ़ें:29 जनवरी नोट कर लीजिए, बीटिंग रीट्रिट के चलते बंद रहेंगे दिल्ली के ये रास्ते

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘सड़क को बार-बार खोदने से बचाने के लिए, अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स दिए जाएंगे। टेंडर जल्द ही जारी किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य एक साल के अंदर काम पूरा करना है।’

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।