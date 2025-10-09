tis hazari court delhi police asi dies heart attack duty viral video कुछ कदम चले फिर अचानक गिर गए... दिल्ली पुलिस के ASI की हार्ट अटैक से मौत; VIDEO, Ncr Hindi News - Hindustan
कुछ कदम चले फिर अचानक गिर गए... दिल्ली पुलिस के ASI की हार्ट अटैक से मौत; VIDEO

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में ड्यूटी पर तैनात एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) की हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई, यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 01:02 PM
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में सोमवार सुबह एक दुखद घटना घटी, जब दिल्ली पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) की हार्टअटैक से अचानक मौत हो गई। यह हादसा सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया, जो अब वायरल हो रहा है।

क्या हुआ था?

6 अक्टूबर को सुबह करीब 9:22 बजे, सिक्योरिटी विंग में तैनात ASI कोर्ट परिसर में ड्यूटी पर थे। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, वे एस्केलेटर की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े। सहकर्मियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम में हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया गया।

वीडियो हुआ वायरल

इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ASI हंसी खुशी कोर्ट परिसर में आते हैं। रोजाना की तरह उनके कंधे पर बैग है। वे अपने साथी से हाथ भी मिलाते हैं और फिर एस्केलेटर की ओर बढ़ते हैं। कुछ ही कदम बढ़ने के बाद वो अचानक रुक जाते हैं। देखते ही देखते वो जमीन पर गिर जाते हैं। वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मी उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं। उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई।

ये वीडियो देखकर लोग हैरान हैं।