कुछ कदम चले फिर अचानक गिर गए... दिल्ली पुलिस के ASI की हार्ट अटैक से मौत; VIDEO

क्या हुआ था? 6 अक्टूबर को सुबह करीब 9:22 बजे, सिक्योरिटी विंग में तैनात ASI कोर्ट परिसर में ड्यूटी पर थे। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, वे एस्केलेटर की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े। सहकर्मियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम में हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया गया।

वीडियो हुआ वायरल इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ASI हंसी खुशी कोर्ट परिसर में आते हैं। रोजाना की तरह उनके कंधे पर बैग है। वे अपने साथी से हाथ भी मिलाते हैं और फिर एस्केलेटर की ओर बढ़ते हैं। कुछ ही कदम बढ़ने के बाद वो अचानक रुक जाते हैं। देखते ही देखते वो जमीन पर गिर जाते हैं। वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मी उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं। उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई।