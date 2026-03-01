Hindustan Hindi News
कटलहल काटने वाले चाकू से रेते थे पत्नी और 3 बच्चों के गले, गिरफ्तार पति ने बताई हत्याओं की वजह

Mar 01, 2026 05:37 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमंत कुमार
दिल्ली में आउटर नार्थ पुलिस ने पत्नी एवं 3 बेटियों की हत्या के बाद फरार शख्स को शनिवार को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मुनचुन ने पुलिस से पूछताछ में इन हत्याओं के पीछे की वजह बताई हैं।

कटलहल काटने वाले चाकू से रेते थे पत्नी और 3 बच्चों के गले, गिरफ्तार पति ने बताई हत्याओं की वजह

दिल्ली में आउटर नार्थ पुलिस ने पत्नी एवं 3 बेटियों की हत्या के बाद फरार शख्स को शनिवार को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मुनचुन ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि सूदखोर ने पत्नी एवं बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से उसने हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस वारदात में प्रयुक्त चाकू की तलाश में जुटी हुई है।

बंधुआ मजदूरी की धमकी के चलते करे 4 मर्डर

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुनचुन पर करीब 15 लाख रुपये का कर्ज था। उसने जुए एवं सट्टे की लत में रुपये उड़ा दिए थे और वह एक जगह रुक कर काम भी नहीं करता था। आरोपी ने बताया कि मिथिलेश से उसने दस लाख रुपये उधार लिए थे। अब मिथिलेश उसे रुपये नहीं लौटाने पर धमकी दे रहा था। मिथिलेश ने 23 फरवरी को मुनचुन को फोन कर रुपये नहीं देने पर उसकी पत्नी एवं तीनों बच्चों का अपहरण कर अपने घर में बंधुआ मजदूरी कराने की धमकी दी थी।

23 फरवरी की रात को हत्या की तैयारी

मुनचुन ने 23 फरवरी को आजादपुर सब्जी मंडी से कटहल काटने का चाकू खरीदा था। उसने रात में परिजनो की हत्या की योजना बनाई। लेकिन रात को निर्णय बदल दिया और चाकू घर में छिपा दिया। आरोपी ने बताया कि जब वह 24 फरवरी की रात को घर आया तो मालूम हुआ कि मिथिलेश ने उसकी पत्नी अनिता को कर्ज के लिए फोन किया था और धमकी भी दी थी। अनिता ने पति से इस बात को लेकर काफी विवाद किया। फिर आरोपी ने हत्या करने का निर्णय लिया।

आत्महत्या की तैयारी थी

मुनचुन ने बताया कि 25 फरवरी के तड़के चार बजे वह जग गया। उसने चाकू से पत्नी का गला रेत दिया। इस बीच बड़ी बेटी जगकर रोने लगी। फिर उसने बड़ी बेटी और बाकी दोनों बेटियों की हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि वह आत्महत्या करने जा रहा था। लेकिन हिम्मत नहीं हुई और फरार गया।

पुलिस को चकमा देने की तैयारी

डीसीपी हरेश्वर स्वामी ने बताया कि समयपुर बादली पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएचओ शैलेंद्र जाखड़, स्पेशल स्टाफ प्रभारी इंस्पेक्टर एके झा और नारकोटिक्स स्क्वाड प्रभारी इंस्पेक्टर गौरव की टीम ने जांच शुरू की। करीब आठ सौ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। इस दौरान मालूम हुआ कि मुनचुन हत्या के बाद कई ई रिक्शा और आटो से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा।

वह पुलिस को चकमा देने के लिए कई ट्रेन की बोगियों में चढ़ता उतरता प्लेटफार्म के उस हिस्से में पहुंच गया जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था। हालांकि एक फुटेज में वह अजमेर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया था। दरअसल, वह पहले अजमेर के पास संगमरमर की खदानों में काम करता था। इंस्पेक्टर गौरव की टीम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के जरिए अजमेर पहुंच गई और गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि वह यहां काम करने के लिए आया था।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

Ncr News
