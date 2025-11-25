नोएडा में SIR ड्यूटी से तंग आकर टीचर ने दिया इस्तीफा, अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप

संक्षेप: नोएडा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीएलओ ड्यूटी करने वाली एक और शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ड्यूटी के दौरान मानसिक उत्पीड़न और अधिकारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है।

नोएडा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीएलओ ड्यूटी करने वाली एक और शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ड्यूटी के दौरान मानसिक उत्पीड़न और अधिकारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इससे पहले बीएलओ के ग्रुप पर दो दिन पहले एक सहायक अध्यापिका पिंकी सिंह ने इस्तीफा दिया था। हालांकि बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया था।

इससे पहले गौतमबुद्धनगर जनपद की जिलाधिकारी (डीएम) मेधा रूपम ने एसआईआर में कथित लापरवाही और नियमों का पालन न करने के लिए 60 बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) और सात पर्यवेक्षकों के खिलाफ एफआईआऱ दर्ज करने का आदेश दिया था। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को जारी आदेश के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत मामले दर्ज किए गए।

जिले में एसआईआर का काम चार नवंबर को शुरू हुआ था और यह चार दिसंबर तक जारी रहेगा। दादरी विधानसभा क्षेत्र (62-दादरी) के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और उपजिलाधिकारी (सदर) आशुतोष गुप्ता ने 32 बीएलओ और एक पर्यवेक्षक के खिलाफ इकोटेक-वन थाने में एफआईआर दर्ज कराई। गुप्ता ने बताया, निर्वाचन क्षेत्र 62-दादरी में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान लापरवाही, उदासीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।

इसी प्रकार, नोएडा विधानसभा (61-नोएडा) के ईआरओ ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से कर्तव्यहीनता और निर्देशों का पालन न करने के आरोप में 11 बीएलओ और छह पर्यवेक्षकों के खिलाफ दादरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। एक अधिकारी ने बताया कि जेवर में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 63 के ईआरओ ने 17 बीएलओ के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो कथित तौर पर एसआईआर कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे और उच्च अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों की अनदेखी की।

इस बीच अपर पुलिस आयुक्त (नोएडा) राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि गौतमबुद्धनगर जिले के कई थानों में निर्वाचन कार्यालयों से तहरीर मिली है और इन शिकायतों में कर्मचारियों पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के आरोप लगे हैं। शिकायतों में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों के निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण निर्वाचन का काम प्रभावित हो रहा है।