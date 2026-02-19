Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन डेक मॉडल पर बनेगा, ऊपर हॉल और नीचे होगा प्लैटफॉर्म, ये होंगे लाभ

Feb 19, 2026 06:17 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, अमित झा
share Share
Follow Us on

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा दिल्ली का तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन (Tilak Bridge Railway Station) डेक मॉडल पर बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने मुंबई के खार रोड स्टेशन का निरीक्षण किया है जो इसी मॉडल पर बना हुआ है।

तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन डेक मॉडल पर बनेगा, ऊपर हॉल और नीचे होगा प्लैटफॉर्म, ये होंगे लाभ

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा दिल्ली का तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन (Tilak Bridge Railway Station) डेक मॉडल पर बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने मुंबई के खार रोड स्टेशन का निरीक्षण किया है जो इसी मॉडल पर बना हुआ है।

दरअसल, यह मॉडल ऐसे स्टेशनों को विकसित करते समय अपनाया जाता है जहां जगह कम होती है। इसमें स्टेशन में प्रवेश वाली जगह पहली मंजिल पर लंबा चौड़ा डेक (हॉल) बनाया जाता है, जिसमें यात्रियों के रुकने एवं वाणिज्यिक काउंटरों की जगह होती है। यहां से फुटओवर ब्रिज (एफओबी) के जरिये सीधे अन्य प्लैटफॉर्मों को जोड़ा जाता है ताकि गाड़ी आने के समय यात्री आसानी से वहां जा सकें।

ये भी पढ़ें:बिजवासन समेत दिल्ली के 13 स्टेशन नए रूप में दिखेंगे, रेल मंत्री ने बताया प्लान

आनंद विहार के लिए बिछाई जाएंगी दो नई लाइनें

बता दें कि दिल्ली सहित देशभर में अमृत भारत योजना के तहत सैकड़ों रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। इनमें दिल्ली का तिलक ब्रिज स्टेशन भी शामिल है। इस स्टेशन से आने वाले समय में आनंद विहार के लिए दो नई लाइनें बिछाने का काम भी होने वाला है। यहां जगह कम होने के चलते पुनर्विकास कार्य में काफी चुनौतियां थीं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने बीते अक्टूबर में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वह खार स्टेशन का अध्ययन करें जो बेहद कम जगह में बेहतर तरीके से बनाया गया है।

पुनर्विकास कर रही गति शक्ति यूनिट के अधिकारियों ने खार रोड स्टेशन का निरीक्षण किया और उसको समझा। सूत्रों ने बताया कि कम जगह में तैयार किया गया खार स्टेशन काफी पसंद आया और अब तिलक ब्रिज स्टेशन को इसी तर्ज पर तैयार करने की योजना बनाई जा रही है।

ये भी पढ़ें:नमो भारत ट्रेन के सराय काले खां से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचाएगा ट्रैवलेटर

ऐसे सफल हो रहा डेक मॉडल

1. प्लैटफॉर्म के ऊपर डेक तैयार किया जाता है

2. स्टॉल, टिकट काउंटर, वेंडर आदि को डेक पर जगह दी जाती है

3. यात्रियों के लिए प्लैटफॉर्म एवं ऊपर डेक पर बैठने की जगह बन जाती है

4. डेक को एफओबी के माध्यम से जोड़ा जाता है

5. भीड़ नियंत्रित करने में मदद मिलती है

यात्री सुविधाओं का विशेष ध्यान

यात्रियों की सुविधा जैसे लिफ्ट, एस्केलेटर, शौचालय का विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी प्लैटफॉर्म की छत कवर की जाती है ताकि गर्मी, सर्दी, बारिश से परेशानी न हो।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली समेत देशभर के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों की सूरत संवारने का काम कर रही है। इसके साथ ही नई ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, जिससे यात्रियों के ट्रेन में सफर को यादगार बनाया जा सके।

ये भी पढ़ें:नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मेगा मेकओवर, रोज 7 लाख यात्रियों को संभालने की तैयारी
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Railway News Indian Railways अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।