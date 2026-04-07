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तिलक ब्रिज-आनंद विहार के बीच बिछेंगी 2 नई लाइनें, दिल्ली में यमुना पर बनेगा नया पुल; ये होंगे 6 फायदे

Apr 07, 2026 06:08 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News : दिल्ली के तिलक ब्रिज स्टेशन से आनंद विहार के बीच बिछाई जा रही नई रेल लाइनें लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करेंगी। रेलवे द्वारा बिछाई जा रही दो अतिरिक्त लाइनों से न केवल इस दबाव को कम किया जाएगा, बल्कि ट्रेनों के संचालन की क्षमता भी बढ़ेगी।

तिलक ब्रिज-आनंद विहार के बीच बिछेंगी 2 नई लाइनें, दिल्ली में यमुना पर बनेगा नया पुल; ये होंगे 6 फायदे

Delhi News : दिल्ली के तिलक ब्रिज स्टेशन से आनंद विहार के बीच बिछाई जा रही नई रेल लाइनें लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करेंगी। वर्तमान में यहां मौजूद दो लाइनों पर क्षमता से लगभग 76 फीसदी अधिक ट्रेनों का संचालन हो रहा है। रेलवे द्वारा बिछाई जा रही दो अतिरिक्त लाइनों से न केवल इस दबाव को कम किया जाएगा, बल्कि ट्रेनों के संचालन की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके लिए यमुना नदी पर एक नया पुल भी बनाया जाएगा।

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जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली से तिलक ब्रिज तक कुल छह रेल लाइनें हैं। वहीं, आनंद विहार से आगे चार लाइनें मौजूद हैं, लेकिन तिलक ब्रिज और आनंद विहार के बीच केवल दो लाइनें होने के कारण रेल परिचालन में सबसे बड़ी समस्या होती है। इस रूट पर रोजाना लगभग 180 यात्री ट्रेनें और 42 मालगाड़ियां चलती हैं। अधिक ट्रैफिक के कारण ट्रेनों को अक्सर आगे बढ़ने के लिए ट्रैक खाली होने का इंतजार करना पड़ता है।

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, निजामुद्दीन से आने वाली ट्रेनें भी इसी सेक्शन का उपयोग करती हैं, जिससे दबाव और बढ़ जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए तिलक ब्रिज से आनंद विहार तक 9.77 किलोमीटर लंबी दो नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। इनमें से 1.32 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष 8.45 किलोमीटर पर कार्य जारी है।

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गाजियाबाद और निजामुद्दीन रूट पर होगी सुविधा

●तिलक ब्रिज और आनंद विहार के बीच केवल 2 लाइनें होने से जो जाम की स्थिति बनती है, रेलवे लाइन के बनने से राहत मिलेगी

●अभी ट्रेनों को ट्रैक खाली होने का इंतजार करना पड़ता है। नई लाइनों से ट्रेनें बिना रुके चल सकेंगी

●नई लाइनें बनने से रेलवे की क्षमता बढ़ेगी, जिससे और अधिक यात्री व मालगाड़ियां चलाई जा सकेंगी

●बेहतर टाइमिंग और स्मूथ सफर से यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा

●मालगाड़ियों का संचालन तेज होगा, जिससे व्यापार और सप्लाई चेन देशभर में बेहतर होगी

●नई दिल्ली, गाजियाबाद और निजामुद्दीन रूट पर ट्रेनों का संचालन ज्यादा सुचारु हो जाएगा और यात्रियों को इससे काफी सहूलियत होगी।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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