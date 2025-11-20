तिहाड़ जेल में अब गायों की मेहमाननवाजी, LG ने किया गौशाला का उद्घाटन; क्या है खास?

संक्षेप: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और गृह मंत्री आशीष सूद ने तिहाड़ जेल में कैदियों के सुधार के लिए एक गौशाला (गायों के लिए गौ-थेरेपी) और ONDC प्लेटफॉर्म पर तिहाड़ बेकरी के डिजिटल लॉन्च समेत इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया।

तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों के अंदर अब सिर्फ सजा ही नहीं, सुधार और उम्मीद की नई कहानी भी लिखी जा रही है। बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और गृह मंत्री आशीष सूद ने मिलकर तिहाड़ जेल में दो अनोखे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। एक तरफ गौशाला और दूसरी तरफ बेकरी का डिजिटल अवतार।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गौशाला में पहुंचीं 10 महमान गायें जेल कैंपस में बनी नई गौशाला में अभी 10 गायें आ चुकी हैं। दिल्ली सरकार ने इस गौशाला को हरी झंडी दे दी है। अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले कैदियों को गायों को चारा डालने, देखभाल करने का काम सौंपा जाएगा। गृह मंत्री आशीष सूद ने इसे गौ-थेरेपी का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जेल में अकेलापन सबसे बड़ी सजा होता है। गायों के साथ वक्त बिताने से कैदियों के मन को सुकून मिलेगा, अलगाव की भावना कम होगी।

उन्होंने बताया कि सिर्फ 19 दिन में दिल्ली पुलिस को आवारा पशुओं की 25,000 शिकायतें आईं थीं। मौजूदा गौशालाओं में 19,800 की क्षमता है, लेकिन 21,800 से ज्यादा पशु ठुंस रखे हैं। ऐसे में तिहाड़ की ये छोटी-सी गौशाला भले छोटा कदम लगे, लेकिन दूरगामी सोच का नमूना है।

तिहाड़ की बेकरी अब पहुंचेगी आपके घर तक इसके अलावा तिहाड़ बेकिंग स्कूल अब पूरी तरह डिजिटल हो गया। ONDC और My Store प्लेटफॉर्म पर तिहाड़ की ब्रेड, बिस्किट, केक अब घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इस बेकरी को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है कि सरकारी दफ्तरों में तिहाड़ बेकरी का सामान परोसा जाए। इससे जेल की कमाई बढ़ेगी और कैदियों का मनोबल भी!