Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newstihar jail lg home minister inaugurate gaushala digital bakery prisoner reform
तिहाड़ जेल में अब गायों की मेहमाननवाजी, LG ने किया गौशाला का उद्घाटन; क्या है खास?

तिहाड़ जेल में अब गायों की मेहमाननवाजी, LG ने किया गौशाला का उद्घाटन; क्या है खास?

संक्षेप: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और गृह मंत्री आशीष सूद ने तिहाड़ जेल में कैदियों के सुधार के लिए एक गौशाला (गायों के लिए गौ-थेरेपी) और ONDC प्लेटफॉर्म पर तिहाड़ बेकरी के डिजिटल लॉन्च समेत इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया।

Thu, 20 Nov 2025 08:00 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों के अंदर अब सिर्फ सजा ही नहीं, सुधार और उम्मीद की नई कहानी भी लिखी जा रही है। बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और गृह मंत्री आशीष सूद ने मिलकर तिहाड़ जेल में दो अनोखे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। एक तरफ गौशाला और दूसरी तरफ बेकरी का डिजिटल अवतार।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गौशाला में पहुंचीं 10 महमान गायें

जेल कैंपस में बनी नई गौशाला में अभी 10 गायें आ चुकी हैं। दिल्ली सरकार ने इस गौशाला को हरी झंडी दे दी है। अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले कैदियों को गायों को चारा डालने, देखभाल करने का काम सौंपा जाएगा। गृह मंत्री आशीष सूद ने इसे गौ-थेरेपी का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जेल में अकेलापन सबसे बड़ी सजा होता है। गायों के साथ वक्त बिताने से कैदियों के मन को सुकून मिलेगा, अलगाव की भावना कम होगी।

उन्होंने बताया कि सिर्फ 19 दिन में दिल्ली पुलिस को आवारा पशुओं की 25,000 शिकायतें आईं थीं। मौजूदा गौशालाओं में 19,800 की क्षमता है, लेकिन 21,800 से ज्यादा पशु ठुंस रखे हैं। ऐसे में तिहाड़ की ये छोटी-सी गौशाला भले छोटा कदम लगे, लेकिन दूरगामी सोच का नमूना है।

तिहाड़ की बेकरी अब पहुंचेगी आपके घर तक

इसके अलावा तिहाड़ बेकिंग स्कूल अब पूरी तरह डिजिटल हो गया। ONDC और My Store प्लेटफॉर्म पर तिहाड़ की ब्रेड, बिस्किट, केक अब घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इस बेकरी को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है कि सरकारी दफ्तरों में तिहाड़ बेकरी का सामान परोसा जाए। इससे जेल की कमाई बढ़ेगी और कैदियों का मनोबल भी!

स्मार्ट जेल की तरफ एक और कदम

साथ ही लॉन्च हुआ इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम – अब दवाइयां, खाना, जरूरी सामान का रियल-टाइम ट्रैकिंग होगा। स्टॉक कम हुआ नहीं कि अलर्ट आ जाएगा। पारदर्शिता भी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी। इसके अब कोई भी एनजीओ फ्री में रजिस्टर करके तुरंत जेल में काम शुरू कर सकता है। सारी गतिविधियां ऑनलाइन अपलोड होंगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।