तिहाड़ की दीवारों के पीछे छिपी रहस्यमयी कब्रें, जहां अफजल गुरु और मकबूल भट्ट का इतिहास दफन

तिहाड़ जेल में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और अलगाववादी नेता मकबूल भट्ट की कब्रें बिना किसी निशान के फांसी कोठी के पास दबी हैं, जिनकी पहचान जेल के कैदी और स्टाफ भी नहीं कर पाते हैं; हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षा कारणों से इन कब्रों को हटाने की याचिका खारिज कर दी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 10:27 AM
तिहाड़ जेल की मजबूत दीवारों के अंदर, जहां हर दिन कैदियों की जिंदगी की हलचल चलती रहती है, वहां दो चर्चित शख्सियतों की कब्रें बिना किसी नाम या निशान के दबी पड़ी हैं। संसद हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरु और कश्मीरी अलगाववादी नेता मोहम्मद मकबूल भट्ट की ये कब्रें इतनी गुमनाम हैं कि जेल के अफसर कहते हैं, इन्हें देखकर कोई नहीं पहचान सकता। ये खुलासा तब हुआ जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इन कब्रों को हटाने की एक याचिका को खारिज कर दिया।

जेल के मैदान में दफन इतिहास, बिना पत्थर, बिना निशान

अफजल गुरु को 2013 में और मकबूल भट्ट को 1984 में फांसी दी गई थी। उनकी कब्रें जेल नंबर 3 के एक सादे मैदान में हैं, जो 'फांसी कोठी' के ठीक पास है। यहां कोई स्लैब या स्मृति चिन्ह नहीं है, जो इनकी याद दिलाए। जेल के एक अधिकारी ने बताया, 'यहां से रोजाना कैदी और स्टाफ गुजरते हैं। कई बार लोग इन कब्रों के ऊपर से चल जाते हैं, बिना ये जाने कि नीचे क्या दफन है। अगर कोई नया कैदी हो, तो उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता।' ये जगह इतनी साधारण है कि ये देश को हिला देने वाली घटनाओं की यादों को जैसे चुपचाप छिपाए बैठी है।

कम से कम चार ऐसे लोग हैं जिनके अंतिम संस्कार तिहाड़ के अंदर ही हुए। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दोषी सतवंत सिंह और केहर सिंह भी शामिल हैं। जेल के पूर्व कानूनी सलाहकार सुनील गुप्ता, जो 34 साल सेवा देकर 2016 में रिटायर हुए, ने इन सभी के अंतिम संस्कार देखे हैं। उन्होंने कहा, 'शव परिवार को सौंपना या जेल में ही दफनाना, ये फैसला राज्य सरकार करती है, कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखकर। जेल मैनुअल में साफ है कि यहां कोई कब्रिस्तान या स्मारक नहीं बन सकता।'

इंदिरा के हत्यारों का अंतिम संस्कार और जेल का 'क्रेमेशन ग्राउंड'

गुप्ता ने 1989 की घटना को याद करते हुए बताया कि सतवंत और केहर सिंह को फांसी के बाद जेल में ही जलाया गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि नगर निगम के नियमों के मुताबिक, दाह-संस्कार सिर्फ तय जगह पर हो सकता है। तो क्या किया? जेल को आधिकारिक तौर पर 'क्रेमेशन साइट' घोषित कर दिया गया। उनके अवशेष अधिकारियों ने संभाले, लेकिन परिवार को नहीं सौंपे। बाद में वो जगह जेल नंबर 6 में बदल गई। आमतौर पर, जेल में मौत होने पर शव परिवार को सौंप दिए जाते हैं, जैसे 2012 दिल्ली गैंगरेप के चार दोषियों के मामले में 2020 में हुआ। लेकिन इन खास मामलों में, सुरक्षा कारणों से जेल के अंदर ही सब कुछ निपटाया गया।

कोर्ट का फैसला

ये मुद्दा तब कोर्ट पहुंचा जब विश्व वेदिक सनातन संघ और जितेंद्र सिंह ने याचिका दाखिल की। उन्होंने दावा किया कि अफजल और भट्ट की कब्रें जेल में होना 'गैरकानूनी, असंवैधानिक और जनहित के खिलाफ' है। उनका कहना था कि ये जगह 'चरमपंथी तीर्थ' बन गई है, जहां उग्रवादियों के समर्थक आकर श्रद्धांजलि देते हैं। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, 'ये फैसला फांसी के वक्त सरकार ने लिया था, जो बेहद संवेदनशील था। शव परिवार को सौंपने या बाहर दफनाने से क्या असर पड़ सकता था, ये सब सोचकर किया गया। अब 12 साल बाद इसे चुनौती देना ठीक नहीं।' कोर्ट ने जोर दिया कि ऐसे मुद्दों में कई पहलू होते हैं और पुराने फैसलों को यूं ही नहीं पलटा जा सकता।

तिहाड़ के डीजी (प्रिजन्स) एसबीके सिंह ने इस पर कुछ कहने से इनकार कर दिया। लेकिन ये कहानी बताती है कि जेल की दीवारें सिर्फ कैदियों को नहीं रोकतीं, बल्कि इतिहास के कुछ काले पन्नों को भी छिपाए रखती हैं। क्या ये कब्रें हमेशा गुमनाम रहेंगी, या कोई नया विवाद इन्हें फिर सुर्खियां दिलाएगा? वक्त ही बताएगा।