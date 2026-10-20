टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एक और ऐक्शन, दो और लोग हिरासत में, क्या है कनेक्शन
टाइगर की कार पर फायरिंग करने वाले हमलावरों को लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने भेजा था। अनिल पंडित हरियाणा के पानीपत स्थित रेरकलां गांव का रहने वाला है। हाल ही में उसने हरियाणवी गायक दिलेर खरकिया की गाड़ी पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली थी।
मुम्बई में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले हरियाणा के शूटर रेहान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके दो दोस्तों समीर और बोनी को भी डिटेन कर लिया है। रेहान की मां शमशीदा ने कहा, कि सोनीपत पुलिस दोनों को साथ ले गई है। हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं, रेहान और नाबालिग आरोपी सोनीपत के युवक अमन के संपर्क में थे। अमन पर अवैध हथियार सप्लाई करने का केस दर्ज है। अब पुलिस की जांच अमन तक भी पहुंच गई है। टाइगर की कार पर फायरिंग करने वाले हमलावरों को लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने भेजा था। अनिल पंडित हरियाणा के पानीपत स्थित रेरकलां गांव का रहने वाला है। हाल ही में उसने हरियाणवी गायक दिलेर खरकिया की गाड़ी पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली थी। पानीपत में उसके खिलाफ करीब 10 मामले दर्ज हैं। दूसरा आरोपी नाबालिग है और हरियाणा के सोनीपत का ही रहने वाला है।
मां बोली,किसी व्यक्ति ने रेहान को लालच दिया था
रेहान की मां शमशीदा ने भी कई खुलासे किए हैं। शमशीदा ने कहा कि समीर और बोनी का नाम रेहान के साथ अगस्त 2026 में इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ तस्वीरें डालने के मामले में भी आया था। इसके बाद रेहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसे जेल जाना पड़ा। वह 14 दिन जेल में रहा। 3 सितंबर को गोहाना में जज शुभम की अदालत से रेहान की जमानत का आदेश हुआ। वह 5 सितंबर को जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिन बाद किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और फिर रेहान गायब हो गया। मां का आरोप है कि उसी व्यक्ति ने रेहान को अपने लिए काम करने के बदले दो लाख रुपए देने का लालच दिया था।
बेटे को गुमराह कर अपराध में धकेला
शमशीदा ने कहा कि किसी ने गुमराह कर उसके बेटे रेहान को अपराध की राह पर धकेला है। सरकार से अपील की है कि बेटे को अपराध की राह पर ले जाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। उसने बेबसी जाहिर करने हुए कहा कि बेटे से मिलने मुंबई जाने तक के पैसे नहीं हैं। रेहान बकरीद पर मौसी अफसाना के घर आया था और त्योहार मनाने के बाद काम पर जाने की बात कहकर निकला था। परिवार को अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उसका नाम मुंबई में हुई फायरिंग की घटना से जुड़ जाएगा।
रिपोर्ट - मोनी देवी
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अदिति शर्मा
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