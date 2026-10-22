टाइगर गोलीकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई पर फिल्म बनाने वाले निर्माता को धमकी, क्या है पूरा मामला?
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद फिल्म निर्माता अमित जानी को धमकी मिलने की खबर सामने आई है। जानी के मुताबिक, उन्हें मिले ऑडियो में कहा गया है कि अगर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हो सकती है, तो उन पर भी गोली चलाई जा सकती है।
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद फिल्म निर्माता अमित जानी को धमकी मिलने की खबर सामने आई है। जानी के मुताबिक, उन्हें मिले ऑडियो में कहा गया है कि अगर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हो सकती है, तो उन पर भी गोली चलाई जा सकती है। जानी का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई पर फिल्म बनाने के कारण लॉरेंस विरोधी गुट उन्हें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय और नोएडा पुलिस को इस बारे में जानकारी देने की बात कही है।
फिल्म बनाने के कारण निशाने पर होने का दावा
अमित जानी फिल्म काला हिरण के निर्माता हैं। उनका कहना है कि फिल्म के निर्माण के बाद से ही लॉरेंस विरोधी गुटों की ओर से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। जानी के मुताबिक, इन गुटों को लगता है कि उनके लॉरेंस बिश्नोई से संबंध हैं और वह फिल्म के जरिए उसे हीरो के रूप में पेश करना चाहते हैं।
जानी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका किसी गैंग या उसके सरगना से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई की गतिविधियों की जानकारी होने या उसे फिल्म में हीरो बनाने के लिए उसकी फंडिंग मिलने की धारणा गलत है।
कई गैंग से धमकी मिलने का दावा
अमित जानी का दावा है कि उन्हें पहले भी कई गैंगों की ओर से धमकियां मिल चुकी हैं। इनमें बम्बइया गैंग, नीरज गैंग, कौशल चौधरी गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और शहजाद भट्टी के नाम शामिल हैं। जानी के मुताबिक, इन धमकियों को लेकर अलग-अलग थानों में शिकायतें दर्ज हैं।
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद सामने आए कथित ऑडियो को लेकर जानी ने चिंता जताई है। उनका सवाल है कि टाइगर पर हमले से उनका क्या संबंध है, जो उन्हें जवाबी गोलीबारी की धमकी दी जा रही है। हालांकि, कथित ऑडियो की प्रामाणिकता और इसे जारी करने वाले व्यक्ति की पहचान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
टाइगर श्रॉफ पर कब हुआ था हमला?
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी हुई थी। इस घटना में उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की खबर थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर सामने आए एक कथित संदेश में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े होने का दावा करने वाले व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। संदेश में सलमान खान के साथ काम करने वाले लोगों को भी धमकी दी गई थी। हालांकि, मुंबई पुलिस ने हमले में गिरोह की भूमिका की पुष्टि नहीं की थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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