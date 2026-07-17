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जंतर-मंतर पर रो पड़े टाइगर जयराम महतो, सोनम वांगचुक से मिल सरकार को दे दी चेतावनी; क्या कहा

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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20 दिनों से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक से मिलने के लिए डुमरी से विधायक जयराम महतो पहुंचे। यहां सोनम वांगचुक से मिलने के बाद वो भावुक हो गए और सरकार को चेतावनी दे दी।

जंतर-मंतर पर रो पड़े टाइगर जयराम महतो, सोनम वांगचुक से मिल सरकार को दे दी चेतावनी; क्या कहा

सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से जंतर-मंतर पर लगातार भूख हड़ताल पर हैं। उनके समर्थन में लगातार कई नेता जंतर-मंतर पहुंच रहे हैं। इस दौरान झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट के विधायक और जेएलकेएम नेता टाइगर जयराम महतो भी जंतर-मंतर पहुंचे। जयराम महतो जंतर-मंतर पर पहुंचकर भावुक हो गए और सोनम वांगचुक से मिलने के बाद सरकार को चेतावनी भी दी। जयराम महतो ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का माहौल में डायवर्ट हो चुका है और धार्मिक ध्रुवीकरण का रूप ले चुका है। आइए जानते हैं टाइगर जयराम महतो ने जंतर-मंतर पर क्या-क्या कहा है।

पीएम मोदी पर साधा निशाना

जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुंचे जयराम महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। महतो ने कहा कि पीएम मोदी देश को विकास से डायवर्ट करके धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ मोड़ दिया है। जयराम महतो ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश अगर धर्म के आधार पर उस देश का निर्माण करने की बात करेगा, तो सोनम वांगचुक जैसे लोगों की जान की आहुति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

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जंतर-मंतर पहुंच क्यों भावुक हो गए जयराम महतो

गुरुवार को जंतर-मंतर पर पहुंचे जयराम महतो सोनम वांगचुक से मिलने के बाद भावुक हो गए। इस मामले पर जब उनसे पूछा गया कि वो अचानक भावुक क्यों हो गए, तो महतो ने जवाब देते हुए कहा कि वो भी इसी तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। महतो ने कहा कि वो अभी अपने बैकग्राउंड से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसलिए ऐसा कुछ देखकर वो भावुक हो गए। सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुंचे जयराम महतो ने कहा कि कोई आदमी जब सांसद-विधायक या अधिकारी बनता है, तो कुछ दिनों में उसका रहन-सहन पूरी तरह से बदल जाता है, लेकिन मेरा नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव की मिट्टी को, अपने दोस्तों और अपने गांव के लोगों को नहीं भूले हैं।

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सरकार को चेतावनी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान पर जयराम महतो ने जमकर निशाना साधा। इस दौरान महतो ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए और इनकी मांग पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल के नेता धरातल पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए उन्हें आम लोगों की समस्याओं के बारे में ज्यादा नहीं पता है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में लगातार पेपर लीक होते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।

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लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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