काम की बात: नोएडा एयरपोर्ट पर आज से टिकटों की बुकिंग शुरू, 15 जून से उड़ानें; इन शहरों के लिए फ्लाइट्स
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को पहली विमान सेवा शुरू होने जा रही है। ऐसे में गुरुवार से टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए एयरलाइंस को समय सारिणी जारी करने के लिए कहा गया है। शुरुआत में इंडिगो एयरलाइंस ही अपने सेवा देगी। इसके बाद अकासा एयर और एयर इंडिया एयरलाइंस भी सेवा शुरू करेगी।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को पहली विमान सेवा शुरू होने जा रही है। ऐसे में गुरुवार से टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए एयरलाइंस को समय सारिणी जारी करने के लिए कहा गया है। शुरुआत में इंडिगो एयरलाइंस ही अपने सेवा देगी। इसके बाद अकासा एयर और एयर इंडिया एयरलाइंस भी सेवा शुरू करेगी।
प्रथम चरण के तहत 1334 हेक्टेयर में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। इसमें 3900 मीटर लंबा रनवे, एक टर्मिनल भवन, एटीसी टॉवर और 30 एकड़ में कार्गो हब शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को एयरपोर्ट का लोकार्पण कर चुके हैं। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (यापल) ने बताया कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बकास) से एयरोड्रम सिक्योरिटी प्रोग्राम मंजूर होने के बाद अधिकारिक तौर से उड़ान के लिए 15 जून तय की गई है। शुरुआत में इंडिगो एयरलाइंस ही अपने सेवा देगी। इसके बाद अकासा एयर और एयर इंडिया एयरलाइंस भी सेवा शुरू करेगी।
इन शहरों के लिए फ्लाइट्स
नोएडा एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी, गोरखपुर के लिए शुरू होने की संभावना है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पहली उड़ान कहां के लिए शुरू होगी।
उड़ान के पहले दिन से बस चलेंगी
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान के पहले दिन से ही बस सेवा शुरू हो जाएगी। राज्यों के परिवहन निगम ने बस संचालन को लेकर अपने रूट तय कर लिए हैं। एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड तक बसें चलेगी।
परिवहन के विशेष इंतजाम
यापल ने यात्री सुविधा के लिए परिवहन के विशेष इंतजाम किए हैं। इनमें बस सेवा के अलावा टैक्सी, रेंटल कार, प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार इत्यादि सेवा भी शामिल है। समझौते के तहत पहली शर्त यही थी कि सभी सेवाएं एयरपोर्ट पर उड़ान के पहले दिन से ही चालू होंगी। इससे दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को एयरपोर्ट आने जाने में सुविधा होगी। ऐप आधारित टैक्सी के लिए भी एयरपोर्ट ने ओला, ऊबर और रैपिडो के साथ भी समझौता किया है।
अलग-अलग श्रेणी में पार्किंग
यह सभी सुविधाएं 15 जून से यात्रियों को प्राप्त हो सकेंगी। इन सेवाओं के लिए एयरपोर्ट पर पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था की जा चुकी है। ग्राउंड ट्रांसपोर्ट के लिए एयरपोर्ट पर अलग-अलग श्रेणी में पार्किंग बनाई गई है। इनमें 15 पार्किंग स्टैंड बस सेवा के लिए हैं, यहां तक कि एयरपोर्ट पर एक साथ 100 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टैंड भी बनकर तैयार हो चुके हैं। इनमें लैंडसाइट (यात्रियों के लिए ) पर 19 चार्जिंग स्टेशन बने हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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