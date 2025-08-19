Throwing garbage on the road in Greater Noida will attract a fine नोएडावाले ध्यान दें! सड़क पर गलती से भी ना फेंके कूड़ा, वरना लग जाएगा जुर्माना, Ncr Hindi News - Hindustan
Throwing garbage on the road in Greater Noida will attract a fine

नोएडावाले ध्यान दें! सड़क पर गलती से भी ना फेंके कूड़ा, वरना लग जाएगा जुर्माना

ग्रेटर नोएडा में अब सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर एक्शन की तैयारी है। ग्रेनो प्राधिकरण ने ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इसके लिए प्राधिकरण ने पूरा प्लान बना लिया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाTue, 19 Aug 2025 08:38 AM
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर अब पैनी नजर रखेगा और उन पर जुर्माना लगाएगा। कचरे की गाड़ी के आने पर कूड़ा न देने वालों की भी पहचान की जाएगी। सोमवार को पहले दिन सेक्टर अल्फा-1 समेत अन्य सेक्टरों में ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई।

दरअसल प्राधिकरण की ओर से नियमित रूप से सेक्टरों, बाजारों और सड़कों की सफाई कराई जाती है। इसके बाद भी सेक्टरों और उसके आसपास हरित क्षेत्र, सड़कों के किनारे कूड़ा दिखता है। यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ लोग कूड़े को कचरे की गाड़ी में न डालने के बजाय सड़क पर फेंक देते हैं। इससे गंदगी फैलती है। जागरूकता अभियान के बाद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। इसको देखते हुए प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कूड़ा गाड़ी पर तैनात टीम को उन घरों के पते नोट करने के निर्देश दिए हैं, जिनसे कूड़ा नहीं मिलता। प्राधिकरण का स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों पर नजर रख रहा है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस का कहना है कि शहर को स्वच्छ और हरा-भरा रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। लोगों से अपील है कि कूड़े को कूड़ा गाड़ी में ही डालें। गीले-सूखे कूड़े के लिए दो डस्टबिन रखें। कूड़े को उसमें एकत्रित कर लें और कूड़ा गाड़ी आने पर डस्टबिन का कूड़ा उसमें डालें।

800 टन कूड़ा निकलता है

ग्रेटर नोएडा के आवासीय सेक्टरों से हर रोज लगभग 800 टन कूड़ा निकलता है। घर-घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था है।

मनमानी करने वालों की फोटो चस्पा होगी

सहायक प्रबंधक गौरव बघेल ने बताया कि इस कार्य में सेक्टर के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। इससे कूड़ा फेंकने वालें की पहचान आसानी से हो जाती है। प्राधिकरण के अधिकारी का कहना है कि अगर इस कार्रवाई से भी लोग नहीं सुधरे तो उनकी फोटो सेक्टर के गेट या फिर आरडब्ल्यूए दफ्तर में चस्पा की जाएगी।