'दृश्यम' स्टाइल में फेंका फोन, 3 बार बदले कपड़े; फिर भी दिल्ली पुलिस ने लुटेरों को धर दबोचा
पुलिस ने पीड़ित से लूटा गया करीब 90 प्रतिशत सामान बरामद कर लिया है, जिसमें 250 ग्राम सोने की चेन, नकदी, जेवरात का बैग, वारदात के समय पहने गए कपड़े और हेलमेट शामिल हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।
पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक सुनार से हुई लाखों की लूट के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है और इस वारदात को लेकर दो मुख्य लुटेरों समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हथियार के बल पर इस वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस ट्रैकिंग से बचने के लिए फिल्म दृश्यम की स्टाइल में मोबाइल फोन को ट्रक में फेंक दिया था, कई बार कपड़े बदले थे। हालांकि इसके बाद भी पुलिस ने 600 फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों को दबोच लिया। मामले की जांच के लिए पुलिस ने जिला स्पेशल स्टाफ और प्रीत विहार थाना पुलिस की संयुक्त टीम बनाई थी, जिसने 10 दिन तक चली जांच के बाद आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई 21 सोने की चेन (कुल 250 ग्राम) और 2 लाख 31 हजार रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। इनके नेटवर्क का पता लगाने के लिए पुलिस ने आगे छानबीन करने की बात कही है।
वारदात की जानकारी देते हुए डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि यह वारदात बीती तीन मई की रात को मंडावली इलाके में हुई थी। जहां पिछले 22 सालों से दुकान चला रहे सुनार सुकुमार धारा दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में करीब 10:30 बजे दो हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें रोका और उनकी स्कूटी लूटकर फरार हो गए। गाड़ी की डिग्गी में सोने की 23 चेन, सोने के कुछ टुकड़े, 3 लाख रुपए नकद और उनका मोबाइल फोन रखा था। वारदात के बाद प्रीत विहार पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।
फिल्म 'दृश्यम' की तर्ज पर की पुलिस को गुमराह करने की कोशिश
पुलिस ने बताया कि जिस जगह पर लूट की यह वारदात हुई थी, उस जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, इसलिए पुलिस की कई टीमों ने 10 दिनों तक पूरे रूट के 600 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाला। बदमाशों ने पुलिस को चकमा देने के लिए भागते वक्त तीन बार अपने कपड़े बदले, कई बार ट्रांसपोर्ट के साधन बदले और पुलिस की तकनीकी जांच को गुमराह करने के लिए पीड़ित का लूटा हुआ मोबाइल फिल्म 'दृश्यम' की तर्ज पर एक चलते ट्रक में फेंक दिया था। लेकिन पुलिस ने विकास मार्ग, सिग्नेचर ब्रिज और भजनपुरा होते हुए उन्हें जाफराबाद स्थित उनके ठिकाने से दबोच लिया।
पांच गिरफ्तारी के साथ लूट का 90 प्रतिशत माल बरामद
इस वारदात को लेकर पुलिस ने जिन पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से मुख्य आरोपी की पहचान 30 वर्षीय विजय कुमार और 35 वर्षीय सुनील के रूप में हुई है। इनमें से विजय कैब ड्राइवर है और उस पर पहले से 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके अलावा लूट की रेकी करने वाले 26 वर्षीय अर्जुन व 21 वर्षीय आनंद और सुनार की मुखबिरी करने वाले प्रॉपर्टी डीलर 42 वर्षीय हरीश को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पीड़ित से लूटा गया करीब 90 प्रतिशत सामान बरामद कर लिया है, जिसमें 250 ग्राम सोने की चेन, नकदी, जेवरात का बैग, वारदात के समय पहने गए कपड़े और हेलमेट शामिल हैं। मामले की आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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