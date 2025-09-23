दिल्ली के ख्याला में एक घर में 3 महिलाओं पर चाकू से हमला; 1 की हुई मौत, 2 अस्पताल में भर्ती

दिल्ली के ख्याला इलाके में आज एक घर में एक व्यक्ति ने 3 महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हत्या की वजह अभी पता नहीं चल पाई है।

दिल्ली के ख्याला इलाके में आज एक घर में एक व्यक्ति ने 3 महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हत्या की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। पुलिस ने हत्या और हमले के आरोपी इस्तेखार अहमद उर्फ ​​बब्बू को हिरासत में ले लिया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ख्याला इलाके की जेजे कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक घर में एक व्यक्ति द्वारा किए गए हमले में 39 वर्षीय एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और दो अन्य घायल हो गईं। मृतका की पहचान 39 वर्षीय नुसरत के रूप में हुई है। वहीं, दो घायल महिलाओं 42 वर्षीय अकबरी और 20 वर्षीय सानिया का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि आज सुबह करीब 8.05 बजे ख्याला की जेजे कॉलोनी में हत्या के संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली थी। स्थानीय पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां नुसरत एक घर की दूसरी मंजिल पर मृत पाई गई, जबकि घायल हालत में दो अन्य महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया।"

पुलिस ने बताया कि इस मामले में 19 वर्षीय शिकायतकर्ता उस्मान ने पुलिस को बताया कि आरोपी 49 वर्षीय इस्तेखार अहमद उर्फ ​​बब्बू ने घर के अंदर महिलाओं पर हमला कर दिया।