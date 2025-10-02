छात्राओं को धमकाकर चैतन्यानंद के पास भेजती थीं, इंस्टीट्यूट की तीनों महिला अधिकारी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे चैतन्यानंद सरस्वती की मदद के आरोप में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की तीनों महिला अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर छात्राओं को बाबा के पास ले जाने और न जाने पर उन्हें धमकी देकर मजबूर करने का आरोप है। तीनों सगी बहनें हैं।

दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे चैतन्यानंद सरस्वती की मदद के आरोप में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की तीनों महिला अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों श्वेता शर्मा (एसोसिएट डीन), भावना कपिल (कार्यकारी निदेशक) और काजल (वरिष्ठ संकाय) पर उकसाने, धमकी देने और सबूत नष्ट करने के आरोप लगे हैं।

पिछले दिनों पुलिस ने तीनों को आरोपी के बाबा के सामने बैठाकर पूछताछ भी की थी। इसके बाद से ही पुलिस तीनों की गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही थी। दिल्ली पुलिस की एक टीम जांच के लिए गुरुवार को उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित टीम ने गेस्ट हाउस पहुंची। पुलिस ने गेस्ट हाउस और अन्य जगहों पर दौरान कर आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए हैं।

सहयोगियों पर भी पुलिस की शिकंजा श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व प्रमुख चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद अब वसंतकुंज नॉर्थ थाना पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती के सहयोगियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार को पुलिस ने छात्राओं को बाबा के पास ले जाने और न जाने पर उन्हें धमकी देकर मजबूर करने के आरोपों का सामना करने वाली तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। तीनों सगी बहनें है और तीनों की नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं।

तीनों बहनों को चैतन्यानंद सरस्वती का सबसे करीबी माना जाता था। पुलिस ने तीनों सबूतों के नष्ट करने की धारा भी लगाई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बाबा के मोबाइल से मिले अभी तक के सभी सबूतों के आधार पर तीनों बहनों पर छात्राओं ने जो भी आरोप लगाए थे, वह सही साबित हुए हैं। तीनों बहनों ने छात्राओं के मोबाइल को जबरन लेकर उनसे बाबा की चैट डिलीट करने और फरारी के दौरान इंस्टीट्यूट से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब करने के आलावा सीसीटीवी फुटेज हटाने का आरोप भी लगा है। पुलिस ने तीनों बहनों को गिरफ्तार करने के बाद लंबी पूछताछ की।

पूछताछ के दौरान तीनों बहनों ने आरोपी पार्थसारथी के निर्देशों का पालन करने के आरोपों को स्वीकार किया है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि वे अनुशासन और समय की पाबंदी के नाम पर छात्राओं पर दबाव बनाती थीं। दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बताया कि जल्द ही फरारी के दौरान बाबा को होटल बुक करने, पैसों से मदद करने वालों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

स्टाफ से मंगवाता था छात्राओं के फोटो गिरफ्तार महिलाओं के फोन से कई छात्राओं के फोटो बरामद किए गए हैं, जो उन्होंने चैतन्यानंद सरस्वती को भेजे हुए थे। इतना ही नहीं, आरोपियों के फोन से एक व्हाट्सअप ग्रुप भी मिला है। इससे पता चलता है कि आरोपी अपने इंस्टीट्यूट के स्टाफ से भी छात्राओं की फोटो खींच कर मंगवाता था। इस ग्रुप का नाम पार्थसारथी योग है।

इस ग्रुप में मौजूद छात्राओं की योग करते हुए फोटो पर चैतन्यानंद सरस्वती अश्लील टिप्पणियां करता था। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती ने इसे गलत नहीं बताया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती का रवैया किसी भी प्रकार के अपराधबोध या पश्चाताप वाला नहीं है।

पुलिस ने अल्मोड़ा में जुटाए गए सबूत दिल्ली पुलिस की एक टीम बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंची। पुलिस ने उस गेस्ट हाउस की पहचान की जहां आरोपी छात्राओं के साथ जाकर रुकता था। गेस्ट हाउस के मालिक और अन्य स्टाफ ने आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की पहचान की। गेस्ट हाउस के मालिक ने बताया कि आरोपी अक्सर उनके यहां आकर रुकता था। वह बड़ी गाड़ियों में आता था और कई लड़कियां उसके साथ मौजूद रहती थी।