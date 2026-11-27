मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद AAP नेता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिली तीन सप्ताह की जमानत
दीपक सिंघल की तरफ से दायर याचिका में बताया गया कि, ईडी ने मूल FIR दर्ज होने के आठ साल बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। और इसके लिए उसके पास ना कोई नया सबूत नहीं था और न ही निचली अदालत से अनुमति ली गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता दीपक सिंघल को एक बड़ी राहत देते हुए उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। सिंघल के परिवार में मेडिकल इमरजेंसी होने की वजह से अदालत ने उन्हें जमानत दी है। दरअसल हाल ही में उनके पिता का उच्च जोखिम वाला लिवर प्रत्यारोपण हुआ है। जिसके आधार पर उन्होंने पिता की देखभाल के लिए अदालत से राहत मांगी और तीन सदस्यीय बेंच ने उनकी मांग को मान लिया। सिंघल के खिलाफ साल 2018 में सीबीआई की एक शिकायत पर 155 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मामला दर्ज किया गया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी.मोहना की तीन सदस्यीय बेंच ने सिंघल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलों पर गौर किया। सिंह ने कहा कि सिंघल छह महीने से अधिक समय से जेल में हैं और उनके परिवार में चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति है।
हाई कोर्ट से कहा- दो हफ्ते में नियमित याचिका पर फैसला लें
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को आज से दो सप्ताह के भीतर सिंघल की नियमित जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश भी दिया। पीठ ने कहा कि मुकदमे के दौरान अपराध की गंभीरता पर तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। अंतरिम जमानत देते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हमने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।' इसके साथ ही पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया।
‘तो उन्हें भी 11 महीने तक जेल में रहने दीजिए’
हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने सिंघल की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बैंक से धोखाधड़ी कर हासिल किए गए 155 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में जमा पाए गए थे। विकास सिंह ने इस दलील का जवाब देते हुए कहा कि मामले के एक प्रमुख आरोपी अशोक कुमार मित्तल पहले ही जमानत पर बाहर हैं। इस पर विधि अधिकारी ने कहा, 'तो उन्हें भी 11 महीने तक जेल में रहने दीजिए।'
याचिका में की गई थी यह मांग
वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अब तक मामले में नियमित जमानत के अनुरोध वाली सिंघल की मुख्य याचिका पर सुनवाई नहीं की है। अधिवक्ता रजत भारद्वाज के माध्यम से दायर इस याचिका में दीपक सिंघल ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जमानत देने से इनकार करने वाले आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
याचिका में बताया गया कि, ईडी ने मूल FIR दर्ज होने के आठ साल बाद सिंघल को गिरफ्तार किया था। याचिका में दावा किया गया कि गिरफ्तारी के लिए कोई नया सबूत नहीं था और न ही निचली अदालत से अनुमति ली गई थी। सिंघल ने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के नौ सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी।
याचिका में अपील लंबित रहने तक अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया गया था। इसमें कहा गया था कि सिंघल सीबीआई के मुख्य मामले में आरोपी नहीं थे। याचिका के मुताबिक, उनका नाम ईडी की 2019 की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर), 20 जुलाई 2022 की अभियोजन शिकायत या एक सितंबर 2025 की पूरक शिकायत में भी शामिल नहीं था।
कौन हैं दीपक सिंघल?
AAP नेता दीपक सिंघल पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे हैं और उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। इसके अलावा वे दिल्ली नगर निगम में पार्टी के सह-प्रभारी भी रह चुके हैं। साथ ही गोवा और महाराष्ट्र में पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर भी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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