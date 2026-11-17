काम की बात: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इन 3 जगहों पर अंडरपास बनेगा, परी चौक का डिजाइन भी बदलेगा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए तीन नए अंडरपास बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए स्थानों का चयन करने के बाद प्रस्ताव बनाकर उच्चाधिकारियों को भेज दिया है। इसके अलावा परी चौक को जाम मुक्त बनाने के लिए इसका नए सिरे से डिजाइन बनाने की योजना है।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए तीन नए अंडरपास बनाने की तैयारी है। प्राधिकरण के परियोजना विभाग ने ग्रेनो वेस्ट इलाके में राइज चौकी, पंचमुखी हनुमान मंदिर गोलचक्कर और तिलपता गोलचक्कर का सर्वेक्षण कर इन स्थानों पर अंडरपास बनाने का प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज दिया है।
अधिकारी के मुताबिक प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सर्वेक्षण रिपोर्ट में वाहनों की आवाजाही, व्यस्त समय में लगने वाले जाम और भविष्य की संभावना को शामिल किया गया है। अधिकारी के मुताबिक राइज पुलिस चौकी के पास अंडरपास बनने से सेक्टर-1, सेक्टर-2, बिसरख और आसपास की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
वहीं, हनुमान मंदिर गोलचक्कर पर अंडरपास बनने से टेकजोन-4, बिसरख और आसपास की आवासीय सोसाइटियों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। तिलपता गोलचक्कर पर अंडरपास बनने से सूरजपुर, दादरी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह के मुताबिक जाम की समस्या दूर करने के लिए तीन नए अंडरपास के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इनका परीक्षण कराया जाएगा। काम पूरा होने पर यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
बस-वे का काम तेज
ट्रैफिक जाम से निजात के लिए ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ बस-वे का निर्माण किया जा रहा है। गौड़ चौक से सिरसा गोलचक्कर तक बस-वे बनने से वाहनों की आवाजाही आसान हो जाएगी। इसका काम अंतिम चरण में है। लगभग 25 किलो मीटर लंबी सड़क के दोनों तरफ निर्माण हो रहा है।
परी चौक का डिजाइन नए सिरे से बनेगा
परी चौक को जाम मुक्त बनाने के लिए इसका नए सिरे से डिजाइन बनाने की योजना है। इसमें स्कूल ऑफ प्लानिंग के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। यहां अंडरपास और फ्लाईओवर का विकल्प तलाशा जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने के बाद ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर वाहनों का दबाव और बढ़ गया है। परी चौक पर जाम की समस्या बढ़ गई है। बुलंदशहर, सिकंद्राबाद, दनकौर और कासना की तरफ से आने वाले वाहन परी चौक से नोएडा, फरीदाबाद और दिल्ली जाते हैं।
एलिवेटेड रोड का बंद हिस्सा 15 दिन और बंद रहेगा
नोएडा में एमपी टू एलिवेटेड रोड का सेक्टर-33 के सामने क्षतिग्रस्त हिस्सा कम से कम 15 दिन और बंद रहेगा। प्राधिकरण ने यातायात पुलिस को यह जानकारी दी है। इस हिस्से को बंद हुए करीब 25 दिन हो चुके हैं। वहीं, आईआईटी रुड़की की जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन प्राधिकरण ने मरम्मत का काम शुरू करा दिया है। सेक्टर-61 से सेक्टर-18 की ओर जाने वाली लेन में गड्ढा होने के कारण वाहनों की आवाजाही बंद है। इससे वाहन चालकों को एलिवेटेड रोड के नीचे से गुजरना पड़ रहा है। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, गड्ढा 11 मीटर लंबे और 2.5 मीटर चौड़े कंक्रीट पैनल में हुआ है। आईआईटी इंजीनियरों के सुझाव पर पूरे पैनल का कंक्रीट नए सिरे से ढालने की योजना है। इसके लिए गड्ढे के आसपास के हिस्से को तोड़ा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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