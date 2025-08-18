अंसल बंंधुओं के जुर्माने की रकम से 3 ट्रॉमा सेंटर बनाए; दिल्ली सरकार ने SC को बताया

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वर्ष 1997 के उपहार अग्निकांड के पीड़ितों के लिए रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं द्वारा जमा कराए गए 60 करोड़ रुपये का इस्तेमाल तीन सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर बनाने पर किया गया है।

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वर्ष 1997 के उपहार अग्निकांड के पीड़ितों के लिए रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं द्वारा जमा कराए गए 60 करोड़ रुपये का इस्तेमाल तीन सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर बनाने पर किया गया है।

शीर्ष अदालत ने 16 जुलाई को दिल्ली सरकार से पूछा था कि उसने इस रकम का इस्तेमाल कहां और कैसे किया है। उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में दोषी ठहराए गए सिनेमा मालिक अंसल बंधुओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बतौर जुर्माना 60 करोड़ रुपये जमा कराया था।

दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि अग्निकांड मामले के दोषी गोपाल अंसल और सुशील अंसल द्वारा जमा कराई गई 60 करोड़ रुपये जुर्माना राशि का इस्तेमाल शीर्ष अदालत के आदेशानुसार द्वारका में ट्रॉमा सेंटर के निर्माण पर नहीं किया गया है। सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा है कि इस रकम का इस्तेमाल तीन अन्य सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर बनाने पर किया गया है।

दिल्ली सरकार के अनुसार, अतिरिक्त बजटीय आवंटन के साथ 60 करोड़ रुपये का इस्तेमाल संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी, सत्यवादी राजा हरीश चंद्र अस्पताल, नरेला और सिरसपुर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए किया गया है।

सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि इन इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते ट्रॉमा सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि आपात स्थिति में समय से इलाज मिल सके। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि अदालत के मूल निर्देशों में द्वारका में ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का उल्लेख किया गया था, लेकिन उस समय द्वारका में कोई जीएनसीटीडी अस्पताल नहीं था, जहां ऐसा ट्रॉमा सेंटर बनाया जा सके।