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दिल्ली में जहरीली गैस ने ली तीन मजदूरों की जान, ट्रैफिक में फंसने से समय पर नहीं पहुंच सकी रेस्क्यू टीम

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
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मृतक मजदूरों की पहचान अरुण सिंह पुत्र अजीत सिंह, संदीप पुत्र पालेराम और चांद पुत्र राजू के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों मृतक सुल्तानपुरी की इंद्रा झील इलाके के रहने वाले थे।

दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार को हुए एक दुखद हादसे में सेप्टिक टैंक साफ करने उतरे तीन मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। तीनों मजदूर एक के बाद एक टैंक में नीचे उतरे थे, और इसी दौरान वहां मौजूद गैस की चपेट में आकर बेसुध हो गए। इस दौरान उन्होंने किसी तरह के सुरक्षा उपकरण नहीं पहन रखे थे। मजदूरों को बचाने के लिए DFS की दो टीमें निकली थीं जो कि ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से समय पर नहीं पहुंच सकीं।

टैंक में नीचे उतरे मजदूरों की जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो बाहर मौजूद लोगों ने दिल्ली फायर सर्विस को सूचना दी, जिसके बाद बाद वहां से आई रेस्क्यू टीम ने कर्मचारियों ने बाहर निकाला। मृतक मजदूरों की पहचान अरुण सिंह पुत्र अजीत सिंह (उम्र 38 वर्ष), संदीप पुत्र पालेराम, (उम्र 32 साल) और चांद पुत्र राजू (उम्र- 42 साल) के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों मृतक सुल्तानपुरी की इंद्रा झील इलाके के रहने वाले थे। पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।

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ट्रैफिक जाम में फंस गई थी रेस्क्यू टीम

घटना की जानकारी देते हुए दिल्ली फायर सर्विसेज (DFS) के अधिकारियों ने बताया कि हमें दोपहर 12.03 बजे इस बारे में सूचना मिली थी। हमारे पास एक फोन आया था, जिसमें बताया गया कि मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक के अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं। जिसके बाद हमारी टीम वहां पहुंची, शुरू में दो इमरजेंसी गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। हालांकि ये दोनों गाड़ियां रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम में फंस गईं। रिस्पॉन्स टीम ने दोपहर 12.23 बजे 'ट्रैफिक जाम' में फंसे होने की सूचना दी। इसके बाद, बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए दूसरी दिशा से टिकरी के रास्ते एक और गाड़ी भेजी गई।

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बचाव दल के पहुंचने तक हो चुकी थी मौत

अधिकारियों ने कहा कि फायर डिपार्टमेंट के लोगों ऑपरेशन के दौरान अंदर फंसे तीनों मजदूरों को टैंक से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद दोपहर करीब 1.30 बजे फायर डिपार्टमेंट ने मौके पर SDM (सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट) को बुलाया। इस बारे में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के जरिए मुंडका के SDM को जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि घटना को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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