सांप काटने से मां-बेटी की मौत और बेटा गंभीर; दिल्ली के त्रिवेणी कॉलोनी में दर्दनाक घटना
दिल्ली में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। घर में सोते समय एक सांप ने मां-बेटी और बेटे को काट लिया। इस घटना में मां-बेटी की मौत हो गई जबकि बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इन मौतों को हादसा मान रही है तो जानकार इसे एक दुर्लभ घटना बता रहे हैं।
दिल्ली के बख्तावरपुर की त्रिवेणी कॉलोनी में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। घर में सोते समय एक जहरीले सांप के काटने से 41 साल की महिला और उसकी 13 साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि 18 साल का बेटा घायल हो गया। शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना इस हफ्ते की शुरुआत में घटी। पुलिस के अनुसार, सबसे पहले महिला को सुबह करीब 4 बजे सांप ने काटा। उसने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद परिवार वालों ने लाइट जलाई तो उन्हें एक काला सांप दिखाई दिया।
पुलिस ने बताया कि उन्हें बुधवार को नरेला के सत्यवादी राजा हरीश चंद्र अस्पताल से सांप के काटने के तीन पीड़ितों के भर्ती होने की सूचना मिली थी। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि परिवार के 6 लोग- महिला, उसका पति, उनके दो बेटे, एक बेटी और एक रिश्तेदार एक ही कमरे में सो रहे थे। सुबह करीब 4 बजे महिला की नींद खुली और उसने शोर मचाया। उसके हाथ पर एक निशान था। परिवार वालों ने लाइट जलाई तो देखा कि काले रंग का एक सांप कपड़ों के ढेर के पीछे रेंगकर जा रहा था। पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार को किसी गड़बड़ी का शक नहीं है और उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मृतकों की पहचान 41 साल की शफीका परवीन उर्फ सकीना और और 13 साल की उसकी बेटी आफिया के रूप में हुई है। वहीं, सांप के काटने से घायल बेटे की पहचान 18 साल के फयाज के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आफिया को आगे के इलाज के लिए रोहिणी के डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल भेजा गया था, लेकिन सकीना की मौत के तीन घंटे के भीतर ही उसकी भी मौत हो गई।
पुलिस जहां इन मौतों को हादसा मान रही है, वहीं जानकारों ने इसे एक दुर्लभ घटना बताया है। दिल्ली में बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोग्राम के इंचार्ज साइंटिस्ट फैयाज खुदसार ने कहा कि यह दुर्लभ है। उपलब्ध जानकारी और हालात को देखते हुए इस घटना की वजह का पता लगाने के लिए इसे कई नजरियों से देखा और परखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सिर्फ तीन तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं- कोबरा, वाइपर और करैत। तीसरा वाला बहुत कम दिखता है।
त्रिवेणी कॉलोनी दिल्ली के उत्तरी इलाके में बसी है, जहां कई रिहायशी इलाकों के आसपास खुली जमीन और पेड़-पौधे हैं। मॉनसून के दौरान जमीन के नीचे बने सांपों के बिलों में पानी भर जाता है, जिससे वे सूखी जगह और खाने की तलाश में इंसानी बस्तियों की तरफ आ जाते हैं। दिल्ली में सांप के काटने से मौत का आखिरी मामला अगस्त 2024 में सामने आया था। तब दिलशाद गार्डन में गुरु तेग बहादुर अस्पताल के कैंपस में बनी एक झुग्गी में सोते समय सांप के काटने से पांच साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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