दिल्ली हाईकोर्ट में छह न्यायाधीशों के बाद 3 नए जजों ने शपथ ली, पूरी लिस्ट

संक्षेप: दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को तीन नए न्यायाधीशों ने शपथ ली, इससे पहले छह अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली थी। नए बने तीन न्यायाधीश राजस्थान और केरल हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए हैं।

Tue, 28 Oct 2025 01:17 PMRatan Gupta भाषा, नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को तीन नए न्यायाधीशों ने शपथ ली, इससे पहले छह अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली थी। नए न्यायाधीशों के नाम न्यायमूर्ति दिनेश मेहता, न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन और न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति मेहता और न्यायमूर्ति झिंगन को राजस्थान उच्च न्यायालय से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, जबकि न्यायमूर्ति सुधा केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थीं।

इससे पहले, छह न्यायाधीशों - न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव, न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव साम्ब्रे, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला, न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मोंगा ने अन्य उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित होने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में पद की शपथ ली थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का उच्च न्यायिक संस्थान है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी और यह संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत गठित उच्च न्यायालयों में से एक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में शेरशाह रोड पर स्थित है।

भारत के संविधान के आर्टिकल 219 के तहत, हर उस व्यक्ति को जिसे हाई-कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने पद को ग्रहण करने से पहले एक शपथ लेनी होती है। यह शपथ राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने ली जाती है।

शपथ का फॉर्म संविधान के तीसरे अनुसूची में निर्धारित है, जिसमें यह कहा गया है कि न्यायाधीश “मैं भारत के संविधान तथा कानून की रक्षा करूँगा, अपने कर्तव्यों को मेरी क्षमता, ज्ञान और विवेक के अनुसार भय-रहित व पक्ष-निरपेक्ष रूप से निभाऊँगा।

