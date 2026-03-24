Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: गुरुग्राम में बसाए जाएंगे 3 नए औद्योगिक क्षेत्र, इन 12 गांवों की जमीन खरीदेगा HSIIDC

Mar 24, 2026 07:15 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share

दिल्ली से सटे गुरुग्राम जिले में तीन नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 12 गांवों की जमीन खरीदने की तैयारी शुरू हो गई है। एचएसआईआईडीसी के चंडीगढ़ मुख्यालय पर इन गांवों की 1800 एकड़ जमीन को चिन्हित करने के बाद अब रेट निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 

गुरुग्राम में बसाए जाएंगे 3 नए औद्योगिक क्षेत्र, इन 12 गांवों की जमीन खरीदेगा HSIIDC

दिल्ली से सटे गुरुग्राम जिले में तीन नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 12 गांवों की जमीन खरीदने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के चंडीगढ़ मुख्यालय पर इन गांवों की 1800 एकड़ जमीन को चिन्हित करने के बाद अब रेट निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेट निर्धारित करने के बाद किसानों की राय ली जाएगी। इसके बाद सहमति से जमीन की खरीद शुरू होगी।

ये भी पढ़ें:25 KM लंबा गुरुग्राम-फर्रुखनगर रोड होगा 4 लेन; 10 गांवों और KMP पर जाना भी आसान

कहां-कहां बनेंगे तीनों औद्योगिक क्षेत्र

एचएसआईआईडीसी की ओर से पद्मा योजना के तहत पटौदी में पहला औद्योगिक क्षेत्र 750 एकड़ पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए चार गांवों की चिन्हित की गई है। इसमें रामपुर गांव, जनौला, जोरी, और जटोला गांव शामिल है। वहीं दूसरा औद्योगिक क्षेत्र पटौदी-फर्रुखनगर में विकसित होगा। इसके लिए 500 एकड़ जमीन का चयन हो चुका है। इसमें जटोला, जोरी, सांपका, ताज नगर गांव की जमीन शामिल है। जबकि तीसरा औद्योगिक क्षेत्र फर्रुखनगर-हरसरू के 550 एकड़ पर विकसित करने की योजना है। इसमें चार गांव की जमीन खरीदने की योजना है। इसमें बाबरा बाकीपुर, ख्वासपुर, पतली हाजीपुर, धाना गांव शामिल है।

ये भी पढ़ें:नमो भारत के लिए गुरुग्राम मेट्रो की तर्ज पर खरीदी जाएगी जमीन, ड्राफ्ट नीति तैयार

बाजार रेट के हिसाब से मिलेगा जमीन का मुआवजा

प्रदेश सरकार की ओर से जमीन खरीदने के लिए ई-भूमि पोर्टल बनाया है। अधिसूचित गांवों के भूमि मालिक पोर्टल पर जाकर अपनी जमीन का विवरण दर्ज करेंगे। विभाग की ओर से वेरिफिकेशन करने के बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गांव के जमीन मालिकों से उनकी जमीन औद्योगिक विकसित करने के लिए ली जाएगी। जमीनों का रेट निर्धारित किया जा रहा है। बाजार रेट के अनुसार जमीन का रेट तय किया जाएगा।

मुख्यालय स्तर पर जमीन का रेट निर्धारित होगा

एजीएम राजीव गोयल ले कहा कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 12 गांवों की 1800 एकड़ जमीन चिंहित की गई है। मुख्यालय की ओर से जमीन को खरीदने के लिए रेट निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही। विभाग जमीन मालिकों से संपर्क कर जमीन का सत्यापन करेगा। इसके बाद भूमि खरीदी जाएगी।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में बदलेगी 400 KM सड़कों की सूरत, सिंगापुर जैसे बनाए जाएंगे ये रास्ते
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।