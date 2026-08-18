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दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! इन जगहों पर बनेंगी 3 सरकारी कॉलोनी

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जल्द ही तीन नई कॉलोनियां बनाने जा रही है। इनमें बनने वाले फ्लैट शानदार और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे।

Flats Representative image
फ्लैटों की सांकेतिक तस्वीर

दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों के लिए जल्द ही तीन आवासीय कॉलोनियां तैयार करने जा रही है। इनमें से पहली कॉलोनी उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग (70 एकड़), दूसरी कॉलोनी कल्याण वास (30 एकड़) और तीसरी कॉलोनी दक्षिण-पूर्वी दिल्ली स्थित बहापुर में लगभग चार एकड़ में बनेगी। बहापुर में बनने वाली आवासीय कॉलोनी में आईएएस अधिकारियों के लिए टाइप-5 और टाइप-6 के 160 फ्लैट बनेंगे। इसके लिए डिजाइन तैयार कर लिया गया है। अगले सप्ताह पीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी कर सकता है।

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि गुलाबी बाग में मेट्रो स्टेशन के पास आवासीय कॉलोनी बनी हुई है। यह कॉलोनी बहुत पुरानी होने के चलते जर्जर हालत में पहुंच गई है। यह कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास है, इसलिए दिल्ली सरकार इसे टीओडी योजना के तहत विकसित करेगी।

इस योजना के तहत 10 फीसदी क्षेत्र कमर्शियल रखना आवश्यक है। साथ ही यहां अतिरिक्त एफएआर मिलने के चलते बहुमंजिला इमारत बनेगी, जिसमें फ्लैटों की संख्या काफी ज्यादा होगी। यहां मुख्य रूप से टाइप-2, 3 और 4 के फ्लैट बनाए जाएंगे। इस कॉलोनी में कितने घरों की आवश्यकता सरकारी कर्मचारियों के लिए है, इसका आकलन किया जा रहा है। इस संख्या के अलावा बचे हुए फ्लैटों को दिल्ली सरकार केन्द्र, पीएसयू कंपनी या किसी निजी कंपनी को बाजार मूल्य पर बेच सकती है।

पूर्वी दिल्ली के कल्याण वास में दिल्ली सरकार के पास लगभग 30 एकड़ जमीन है। यहां पर भी आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी।

आईएएस अधिकारियों के लिए सुविधाजनक फ्लैट बनेंगे

पीडब्ल्यूडी सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में आईएएस अधिकारियों के लिए अभी अच्छे सरकारी फ्लैट उपलब्ध नहीं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बहापुर में आधुनिक सुविधाओं से लैस सोसाइटी बनेगी। यहां कुल दो टावर बनाने की योजना है, जिसमें से प्रत्येक में 80-80 फ्लैट होंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि इन तीनों ही आवासीय कॉलोनियों को इस तरह से बनाया जाएगा कि इसकी लागत पर सरकार को कुछ खर्च न करना पड़े। गुलाबी बाग में सरकारी कर्मचारियों के लिए आवश्यक फ्लैटों को रखने के बाद बचे हुए फ्लैटों को बाजार मूल्य पर बेचने की योजना है।

यमुना के किनारे विकसित होंगे

दिल्ली में यमुना के किनारे को साबरमती रिवरफ्रंट की तरह विकसित किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के जल मंत्री साबरमती रिवरफ्रंट देखने एवं उससे संबंधित जानकारी लेने सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कालिंदी कुंज में यमुना के किनारे एक भव्य छठ घाट बनाने पर भी काम कर रही है। नदी के किनारे सुंदर पार्क, साइकिल ट्रैक और खेल के मैदान बनाने की योजना है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि साबरमती मॉडल का अध्ययन कर दिल्ली की जरूरतों के हिसाब से सबसे अच्छे तरीकों को अपनाकर विश्व-स्तरीय यमुना रिवरफ्रंट बनाया जाएगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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