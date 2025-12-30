Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsthree new books introduce for class six in haryana govt schools
हरियाणा में छठी क्लास के बच्चे 3 नई किताबें पढ़ेंगे, अलग से लगेगा पीरियड; क्या खास होगा इनमें

हरियाणा में छठी क्लास के बच्चे 3 नई किताबें पढ़ेंगे, अलग से लगेगा पीरियड; क्या खास होगा इनमें

संक्षेप:

हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 कई मायनों में खास रहने वाला है। छठी कक्षा के सिलेबस में तीन नई किताबें शामिल की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखते हुए खेल, रचनात्मकता और करियर की शुरुआती समझ देना है।

Dec 30, 2025 09:17 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 कई मायनों में खास रहने वाला है। छठी कक्षा के सिलेबस में तीन नई किताबें शामिल की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखते हुए खेल, रचनात्मकता और करियर की शुरुआती समझ देना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस बदलाव से शहर सहित पूरे जिले व राज्य के सरकारी स्कूलों के हजारों छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। यह पहल एससीईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) की ओर से की जा रही है, जिसके लिए संस्थान ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह तीन किताबें स्कूलों के हर छात्र के लिए अनिवार्य होगी, इसके लिए अलग से पीरियड भी होगा।

‘खेल यात्रा’ में फिजिकल एजुकेशन, योग और फिटनेस

नई किताब ‘खेल यात्रा’ के माध्यम से छात्रों को फिजिकल एजुकेशन, योग और फिटनेस से जोड़ा जाएगा। इससे बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सोच विकसित होगी।

‘कृति’ पुस्तक में डांस, ड्रामा और थिएटर

‘कृति’ पुस्तक में डांस, ड्रामा और थिएटर सहित आठ अलग-अलग कला विधाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इस किताब से छात्र न केवल अपनी रचनात्मक क्षमता को पहचान सकेंगे, बल्कि स्कूल और समाज को भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।

वोकेशनल विषय से जानकारी बढ़ेगी

तीसरी किताब वोकेशनल एजुकेशन पर आधारित होगी। इसमें छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे आगे चलकर यह तय कर सकें कि किस विषय में उनकी रुचि और क्षमता अधिक है। वर्तमान में सरकारी स्कूलों में नौवीं कक्षा से वोकेशनल विषय पढ़ाया जाता है, लेकिन अब छात्र छठी कक्षा से ही इसके लिए तैयार हो सकेंगे।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।