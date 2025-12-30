हरियाणा में छठी क्लास के बच्चे 3 नई किताबें पढ़ेंगे, अलग से लगेगा पीरियड; क्या खास होगा इनमें
हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 कई मायनों में खास रहने वाला है। छठी कक्षा के सिलेबस में तीन नई किताबें शामिल की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखते हुए खेल, रचनात्मकता और करियर की शुरुआती समझ देना है।
इस बदलाव से शहर सहित पूरे जिले व राज्य के सरकारी स्कूलों के हजारों छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। यह पहल एससीईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) की ओर से की जा रही है, जिसके लिए संस्थान ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह तीन किताबें स्कूलों के हर छात्र के लिए अनिवार्य होगी, इसके लिए अलग से पीरियड भी होगा।
‘खेल यात्रा’ में फिजिकल एजुकेशन, योग और फिटनेस
नई किताब ‘खेल यात्रा’ के माध्यम से छात्रों को फिजिकल एजुकेशन, योग और फिटनेस से जोड़ा जाएगा। इससे बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सोच विकसित होगी।
‘कृति’ पुस्तक में डांस, ड्रामा और थिएटर
‘कृति’ पुस्तक में डांस, ड्रामा और थिएटर सहित आठ अलग-अलग कला विधाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इस किताब से छात्र न केवल अपनी रचनात्मक क्षमता को पहचान सकेंगे, बल्कि स्कूल और समाज को भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।
वोकेशनल विषय से जानकारी बढ़ेगी
तीसरी किताब वोकेशनल एजुकेशन पर आधारित होगी। इसमें छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे आगे चलकर यह तय कर सकें कि किस विषय में उनकी रुचि और क्षमता अधिक है। वर्तमान में सरकारी स्कूलों में नौवीं कक्षा से वोकेशनल विषय पढ़ाया जाता है, लेकिन अब छात्र छठी कक्षा से ही इसके लिए तैयार हो सकेंगे।