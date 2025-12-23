दिल्ली की ये 3 और सड़कें भी होंगी सिग्नल फ्री, जाम खत्म करने को तीन विभागों ने शुरू किया काम
राजधानी को जल्द ही जाम से थोड़ी और मुक्ति मिलने जा रही है। दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली की तीन सड़कों को सिग्नल फ्री कर जाम मुक्त बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई मिलकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की योजना को अंजाम देने जा रहे हैं।
उत्तम नगर-राजौरी गार्डन रिंग रोड पीडब्ल्यूडी के पास है। करीब 6.5 किलोमीटर के रोड पर 10 से अधिक ट्रैफिक सिग्नल हैं। इनसे यहां रोजाना जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे देखते हुए एक सर्वे कराकर पुलिस ने रोड को सिग्नल फ्री करने के लिए पीडब्ल्यूडी को प्रस्ताव भेजा था। अब पीडब्ल्यूडी ने सिग्नल बंद करने से पहले ट्रैफिक संचालक के लिए यू-टर्न बनाने को बैरियर की खरीद शुरू कर दी है। अगले महीने जनवरी में यू-टर्न बने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
इसी तरह 18.50 किलोमीटर लंबे पीरागढ़ी-टीकरी बॉर्डर रोड को भी सिग्नल फ्री बनाने के लिए डीपीआर बनवाई जा रही है। वहीं, महरौली-गुरुग्राम रोड भी एनएचएआई के पास है, इस पर भी 11 से अधिक ट्रैफिक सिग्नल हैं। एनएचएआई इस रोड को भी जाम मुक्त करने की दिशा में सिग्नल हटाने का काम करने जा रहा है।
पार्क का नाम ‘अटल सद्भावना ’ रखने की मांग
वहीं, दिल्ली में रिंग रोड स्थित सद्भावना पार्क का नाम ‘अटल सद्भावना पार्क’ रखने को लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को स्मरणीय रूप से मनाया जाए। उन्होंने पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का सुझाव भी दिया है। खण्डेलवाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के महानतम राजनेताओं में से एक, दूरदर्शी नेता, उत्कृष्ट सांसद और लोकतांत्रिक मूल्यों व राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे। उनका संपूर्ण जीवन और कार्य सद्भावना, संवाद, और सुशासन के आदर्शों पर आधारित रहा है, जिससे पार्क का नामकरण प्रतीकात्मक और सार्थक हो सकता है।