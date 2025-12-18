दिल्ली में मामूली विवाद में 3 नाबालिग लड़कों ने एक युवक की चाकू गोदकर की हत्या

संक्षेप: पुलिस ने मामले में हत्या की धारा में केस दर्ज कर प्राथमिक जांच के बाद तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी के सी-ब्लॉक में तीन नाबालिगों ने मामूली बहस के बाद 18 दिसम्बर की दोपहर एक 18 वर्षीय युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने के बाद वसंत विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में हत्या की धारा में केस दर्ज कर प्राथमिक जांच के बाद तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि पीड़ित 18 वर्षीय अभय अपने परिवार के साथ कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में रहता था। उसके परिवार में माता-पिता के अलावा भाई-बहन शामिल हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे और आरोपी भी कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में ही रहते हैं। गुरुवार दोपहर करीब 1:23 बजे आरोपियों और पीड़ित के बीच गाली देने को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर पीड़ित पर चाकू से हमला कर दिया।

आरोपियों ने पीड़ित पर करीब चार वार किए और वहां से फरार हो गए। घायल को सड़क पर पड़ा देखकर वहां से गुजर रहे लोगों ने उसके परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे लेकर एम्स ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद वसंत विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।