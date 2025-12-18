Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsThree minor boys stabbed a youth to death in Delhi over a minor dispute.
दिल्ली में मामूली विवाद में 3 नाबालिग लड़कों ने एक युवक की चाकू गोदकर की हत्या

दिल्ली में मामूली विवाद में 3 नाबालिग लड़कों ने एक युवक की चाकू गोदकर की हत्या

संक्षेप:

पुलिस ने मामले में हत्या की धारा में केस दर्ज कर प्राथमिक जांच के बाद तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

Dec 18, 2025 10:39 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी के सी-ब्लॉक में तीन नाबालिगों ने मामूली बहस के बाद 18 दिसम्बर की दोपहर एक 18 वर्षीय युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने के बाद वसंत विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में हत्या की धारा में केस दर्ज कर प्राथमिक जांच के बाद तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि पीड़ित 18 वर्षीय अभय अपने परिवार के साथ कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में रहता था। उसके परिवार में माता-पिता के अलावा भाई-बहन शामिल हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे और आरोपी भी कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में ही रहते हैं। गुरुवार दोपहर करीब 1:23 बजे आरोपियों और पीड़ित के बीच गाली देने को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर पीड़ित पर चाकू से हमला कर दिया।

आरोपियों ने पीड़ित पर करीब चार वार किए और वहां से फरार हो गए। घायल को सड़क पर पड़ा देखकर वहां से गुजर रहे लोगों ने उसके परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे लेकर एम्स ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद वसंत विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस ने परिजनों के बयान पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। प्राथमिक जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों के बयान से आरोपियों की पहचान की गई और उनके घरों पर छापेमारी कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। खबर लिखे जाने तक पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही थी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।