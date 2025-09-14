ग्रेटर नोएडा सेक्टर पी-3 गोल चक्कर के पास बनेगा 3 लेन का पुल, लाखों लोगों को होगा फायदा

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पी-3 गोलचक्कर के पास हवालिया नाले पर बने वर्षों पुराने पाइप के पुल के स्थान पर नया पुल बनाया जाएगा। यह तीन लेन का होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों ने इसके निर्माण की मंजूरी दे दी है। इसके बनने से लाखों लोगों को फायदा होगा।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक पाइप के पुल के स्थान पर आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 10.50 मीटर होगी। इसकी ऊंचाई भी कम से कम तीन मीटर बढ़ाई जाएगी। सेक्टर पी-3 गोलचक्कर से सेक्टर ओमेगा-1 की तरफ जाने वाली लेन पर यह पुल बनेगा। इसके बनने से आवागमन सुगम और सुरक्षित हो जाएगा।

प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक मनोज कुमार सचान ने बताया कि नए पुल के निर्माण के लिए सीईओ ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। पुल का निर्माण सिंचाई विभाग करेगा। इसको लेकर विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर जल्द हस्ताक्षर किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है। निर्माण शुरू होने के बाद एक साल में पुल का काम पूरा हो जाएगा। इसके निर्माण पर लगभग 7 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। हवालिया नाला सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है। इस पर कोई भी काम करने के लिए संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होती है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी कहना है कि सेक्टर पी-3 गोलचक्कर के पास हवालिया नाला पर एक हिस्से में बने पाइप के पुल को तोड़कर नया पुल बनाया जाएगा। इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से न जूझना पड़े, इसके लिए नई सड़कों के निर्माण के साथ मुख्य सड़कों को चौड़ा भी किया जा रहा है।