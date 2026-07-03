दिल्ली में हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत, वाहन काटकर निकालना पड़ा बाहर
शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने आशंका जताई कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ होगा। हालांकि पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है और इसके बाद ही एक्सीडेंट की सही वजह का खुलासा हो सकेगा।
दिल्ली के अलीपुर इलाके में शुक्रवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार लोडिंग वाहन फ्लाईओवर के खंभे से जा टकराया। टक्कर के बाद गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीनों लोग केबिन के अंदर ही फंस गए।
पुलिस ने बताया कि यह हादसा दिल्ली के अलीपुर के बाहरी उत्तरी इलाके में बकोली बस स्टैंड के पास गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे हुआ था, इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त वाहन मुकरबा चौक की ओर जा रहा था। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान जगदीश सिंह (50), नथुपुरा निवासी यशवंत सिंह (27) और सुमित (27) के तौर पर हुई है। ये तीनों दिल्ली के ही रहने वाले थे।
सुबह करीब साढ़े चार बजे हादसे की सूचना मिली
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे हादसे के बारे में पीसीआर कॉल मिली थी, जिसके बाद अलीपुर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंचीं और वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।
केबिन काटकर फंसे लोगों को निकालना पड़ा
पुलिस ने बताया कि बचाव कर्मियों ने हाइड्रोलिक उपकरणों का इस्तेमाल करके क्षतिग्रस्त केबिन को काटकर खोला और अंदर फंसे दो लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि एक अन्य घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल पहले ही भेजा जा चुका था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। बाद में उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
पुलिस ने हादसे के पीछे इस बात को लेकर जताया शक
पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ होगा। हालांकि पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है और इसके बाद ही एक्सीडेंट की सही वजह का खुलासा हो सकेगा।
20 लाख के गहने रखा बैग चुराने वाली महिला गिरफ्तार
उधर एक अन्य घटना में दिल्ली पुलिस ने मेट्रो से 20 लाख रुपए के गहने और 60 हजार रुपए रखे बैग को चुराने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। यह बैग एक महिला यात्री गलती से दिल्ली मेट्रो ट्रेन में भूल गई थी। पुलिस ने बताया कि यह घटना 28 जून को हुई थी, जब शिकायतकर्ता अपनी बेटी के साथ कोहाट एन्क्लेव मेट्रो स्टेशन से कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जा रही थी।
मेट्रो के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आनंद धाबी ने बताया कि रात करीब आठ बजे कश्मीरी गेट स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय, वह एक बैग वहीं भूल गईं जिसमें करीब 20 लाख रुपए कीमत के सोने के गहने और 60 हजार रुपए नकद रखे हुए थे। शिकायतकर्ता ने घटना को लेकर एक ई-प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
सीसीटीवी में एक महिला बैग उठाती दिखी
डीसीपी ने आगे बताया कि जांच के दौरान जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उसमें एक महिला दिखी जो अपनी बेटी के साथ यात्रा कर रही थी और उसने इस लवारिस बैग को उठा लिया था। हालांकि महिला ने मेट्रो अधिकारियों को सूचित किए या 'खोया -पाया' कार्यालय में इसे देने के बजाय वह इसे लेकर चली गई। इसके बाद 25 से ज्यादा स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए महिला का पता लगाया गया।
आरोपी महिला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली निकली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, आरोपी महिला ने कथित तौर पर लवारिस बैग को उठाने की बात कबूल की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गहने और नकदी बरामद कर ली।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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