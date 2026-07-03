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दिल्ली में हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत, वाहन काटकर निकालना पड़ा बाहर

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने आशंका जताई कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ होगा। हालांकि पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है और इसके बाद ही एक्सीडेंट की सही वजह का खुलासा हो सकेगा।

दिल्ली में हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत, वाहन काटकर निकालना पड़ा बाहर

दिल्ली के अलीपुर इलाके में शुक्रवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार लोडिंग वाहन फ्लाईओवर के खंभे से जा टकराया। टक्कर के बाद गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीनों लोग केबिन के अंदर ही फंस गए।

पुलिस ने बताया कि यह हादसा दिल्ली के अलीपुर के बाहरी उत्तरी इलाके में बकोली बस स्टैंड के पास गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे हुआ था, इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त वाहन मुकरबा चौक की ओर जा रहा था। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान जगदीश सिंह (50), नथुपुरा निवासी यशवंत सिंह (27) और सुमित (27) के तौर पर हुई है। ये तीनों दिल्ली के ही रहने वाले थे।

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सुबह करीब साढ़े चार बजे हादसे की सूचना मिली

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे हादसे के बारे में पीसीआर कॉल मिली थी, जिसके बाद अलीपुर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंचीं और वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

केबिन काटकर फंसे लोगों को निकालना पड़ा

पुलिस ने बताया कि बचाव कर्मियों ने हाइड्रोलिक उपकरणों का इस्तेमाल करके क्षतिग्रस्त केबिन को काटकर खोला और अंदर फंसे दो लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि एक अन्य घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल पहले ही भेजा जा चुका था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। बाद में उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

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पुलिस ने हादसे के पीछे इस बात को लेकर जताया शक

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ होगा। हालांकि पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है और इसके बाद ही एक्सीडेंट की सही वजह का खुलासा हो सकेगा।

20 लाख के गहने रखा बैग चुराने वाली महिला गिरफ्तार

उधर एक अन्य घटना में दिल्ली पुलिस ने मेट्रो से 20 लाख रुपए के गहने और 60 हजार रुपए रखे बैग को चुराने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। यह बैग एक महिला यात्री गलती से दिल्ली मेट्रो ट्रेन में भूल गई थी। पुलिस ने बताया कि यह घटना 28 जून को हुई थी, जब शिकायतकर्ता अपनी बेटी के साथ कोहाट एन्क्लेव मेट्रो स्टेशन से कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जा रही थी।

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मेट्रो के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आनंद धाबी ने बताया कि रात करीब आठ बजे कश्मीरी गेट स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय, वह एक बैग वहीं भूल गईं जिसमें करीब 20 लाख रुपए कीमत के सोने के गहने और 60 हजार रुपए नकद रखे हुए थे। शिकायतकर्ता ने घटना को लेकर एक ई-प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

सीसीटीवी में एक महिला बैग उठाती दिखी

डीसीपी ने आगे बताया कि जांच के दौरान जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उसमें एक महिला दिखी जो अपनी बेटी के साथ यात्रा कर रही थी और उसने इस लवारिस बैग को उठा लिया था। हालांकि महिला ने मेट्रो अधिकारियों को सूचित किए या 'खोया -पाया' कार्यालय में इसे देने के बजाय वह इसे लेकर चली गई। इसके बाद 25 से ज्यादा स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए महिला का पता लगाया गया।

आरोपी महिला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली निकली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, आरोपी महिला ने कथित तौर पर लवारिस बैग को उठाने की बात कबूल की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गहने और नकदी बरामद कर ली।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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