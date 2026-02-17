दिल्ली पुलिस ने चलती बस से चोरी करने वाले गुजराती गिरोह को पकड़ा, उनका अनोखा तरीका कर देगा हैरान
मामले की जानकारी देते हुए DCP (सेंट्रल) अनंत मित्तल ने कहा, 'आरोपी महिला ने मंगोलपुरी इलाके के रहने वाले एक ज्वैलर दयाल पोद्दार (42) को सोने की दो चूड़ियां बेची थीं, जिसके बाद पुलिस ने उसके कब्जे से 14.250 ग्राम पिघला हुआ सोना बरामद कर लिया।'
राजधानी दिल्ली की भीड़भाड़ वाली डीटीसी बस में एक यात्री के बैग से सोने-चांदी के गहने और एक लाख रुपए से ज्यादा की नकदी चोरी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि चोरी की यह वारदात 5 फरवरी को उस समय हुई थी, जब विकास कुमार नाम का शख्स डीटीसी की बस से झंडेवालान जा रहा था, इसी बीच अज्ञात लोगों ने उसका बैग काटकर उसमें रखे सोने-चांदी के गहने और नकदी चुरा ली थी।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दैयोदिया दीपूभाई (43), अभिषेक (24) और एक 34 साल की महिला के रूप में हुई है, जिसमें से दीपूभाई ही इस गैंग का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने बताया कि ये तीनों आरोपी गुजरात के भावनगर के रहने वाले हैं और विशेष रूप से चोरी करने के इरादे से दिल्ली आए थे।
मामले की जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल) अनंत मित्तल ने कहा, 'आरोपी महिला ने मंगोलपुरी इलाके के रहने वाले एक ज्वैलर दयाल पोद्दार (42) को सोने की दो चूड़ियां बेची थीं, जिसके बाद पुलिस ने उसके कब्जे से 14.250 ग्राम पिघला हुआ सोना बरामद किया है।'
आरोपियों को मंगोलपुरी इलाके से दबोचा
आगे उन्होंने बताया कि आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने DTC बस के फुटेज समेत कई CCTV कैमरों की जांच की और संदिग्धों की तस्वीरें जारी कीं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि चोरी की इस वारदात में दो महिलाओं समेत चार लोग शामिल थे। इसी बीच पुलिस को आरोपियों के मंगोलपुरी इलाके में होने के इनपुट्स मिले। जिसके बाद पुलिस टीम ने 14 और 15 फरवरी की रात को मंगोलपुरी में दो जगहों पर मिलकर छापे मारे, और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
वारदात का तरीका कर देगा हैरान
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे टीम बनाकर वारदात करते थे और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक परिवहन, खासकर डीटीसी बसों को निशाना बनाते थे। वारदात के दौरान वे भीड़ में पीड़ित को घेरकर उसकी गतिविधि सीमित कर देते थे। इसी दौरान एक सदस्य धारदार चीज से चुपचाप पीड़ित का बैग काटता था, जबकि अन्य सदस्य उसे ढाल बनाकर पीड़ित की नजर से घटना को छिपाते थे।
पुलिस ने बताया कि चोरी करने के बाद, आरोपी शक और पहचान से बचने के लिए अलग-अलग बस स्टॉप पर उतर जाते थे। आरोपियों से पूछताछ करते हुए पुलिस फिलहाल यह पता लगा रही है कि उन्होंने ऐसी कितनी अन्य वारदातों को अंजाम दिया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।