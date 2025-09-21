Three friends on their way to eat in Greater Noida die in an accident ग्रेटर नोएडा में खाना खाने जा रहे 3 दोस्तों की खत्म हो गई जिंदगी; कैसे हुए हादसे का शिकार?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsThree friends on their way to eat in Greater Noida die in an accident

ग्रेटर नोएडा में खाना खाने जा रहे 3 दोस्तों की खत्म हो गई जिंदगी; कैसे हुए हादसे का शिकार?

अस्पताल में डॉक्टरों ने स्वयं सागर और कुश को मृत घोषित कर दिया, जबकि समर्थ पुंडीर पुत्र सुनील पुंडीर को गंभीर अवस्था में अन्य निजी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। लेकिन, हादसा इतना गंभीर था कि उसकी भी मौत हो गई।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, ग्रेटर नोएडाSun, 21 Sep 2025 10:05 PM
ग्रेटर नोएडा से बाइक और टैंकर की भीषण भिड़ंत की दर्दनाक खबर सामने आई है। इस हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बुलेट मोटर साइकिल पर सवार होकर तीनों दोस्त खाना खाने जा रहे थे। तीनों एक निजी विश्वविद्यालय के छात्र थे। तभी चुहरपुर अंडरपास के पास सडक पर पेड़ो को पानी लगाते धीरे धीरे चल रहे पानी भरे टैंकर से एक्सीडेंट हो गया।

मरने वाले छात्रों के नाम हैं- स्वयं सागर, कुश और समर्थ पुंडीर। स्वयं सागर पुत्र संजय सागर, पंचवटी कॉलोनी गाजियाबाद का निवासी था। उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष थी। कुश पुत्र रामकुमार उपाध्याय, खुदुरा थाना घमौर, जिला गाजीपुर का निवासी थी। उसकी उम्र 21 वर्ष थी। समर्थ पुंडीर पुत्र सुनील पुंडीर, सैटेलाइट कॉलोनी बरेली का निवासी थी। उसकी उम्र करीब 18 वर्ष थी।

एक्सीडेंट की जानकारी पुलिस को लगी, तो घायल छात्रों को जिम्स अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने स्वयं सागर और कुश को मृत घोषित कर दिया, जबकि समर्थ पुंडीर पुत्र सुनील पुंडीर को गंभीर अवस्था में अन्य निजी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। लेकिन, हादसा इतना गंभीर था कि उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मृतको के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया। मृतकों के परिजन मौके पर मौजूद रहे। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।