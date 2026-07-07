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दिल्ली-NCR में 1 दिन में 3 मुठभेड़, इनामी डकैत ढेर; रंगदार और चोर भी गिरफ्तार

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश में मंगलवार को पुलिस ने तीन अलग-अलग मुठभेड़ों में बड़ी कार्रवाई की। यूपी एसटीएफ ने एक लाख के इनामी डकैत को ढेर कर दिया, जबकि दिल्ली में रंगदारी मामले के मुख्य आरोपी और नोएडा में पुलिस पर फायरिंग करने वाले वाहन चोर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली-NCR में 1 दिन में 3 मुठभेड़, इनामी डकैत ढेर; रंगदार और चोर भी गिरफ्तार

दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश में मंगलवार को पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए तीन बड़ी मुठभेड़ों में अपराधियों को दबोच लिया। एक ओर उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक लाख रुपये के इनामी डकैत को मुठभेड़ में मार गिराया, वहीं दिल्ली पुलिस ने बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। उधर, नोएडा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले एक शातिर वाहन चोर को घायल कर गिरफ्तार कर लिया।

यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ में एक लाख का इनामी डकैत ढेर

उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा यूनिट और अंबेडकर नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात डकैत आसिफ उर्फ विक्की छैमार को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए आसिफ की इलाज के दौरान मौत हो गई। उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।

पुलिस के अनुसार, आसिफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में डकैती, हत्या और लूट की 21 से अधिक वारदातों में वांछित था। उस पर सुल्तानपुर, जौनपुर, कौशांबी, मुजफ्फरनगर और कानपुर देहात समेत कई जिलों में गंभीर मामले दर्ज थे। उसके कब्जे से एक पिस्टल, देसी बंदूक, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

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दिल्ली में रंगदारी गैंग का मुख्य आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज में एक बिल्डर से 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और उसके दफ्तर पर गोली चलाने के मामले में मुख्य आरोपी पवन कुमार उर्फ पवन पहलवान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने भागने के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी।

जांच में सामने आया कि इस साजिश में एक स्थानीय बिल्डर और होटल कारोबारी समेत कुल पांच लोग शामिल थे। आरोपियों ने कथित तौर पर बिल्डर से रंगदारी वसूलने के लिए अंतरराज्यीय गिरोह के साथ मिलकर योजना बनाई थी। पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है और घटना में इस्तेमाल हथियार की तलाश जारी है।

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नोएडा में पुलिस पर फायरिंग, वाहन चोर घायल

नोएडा के सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की स्विफ्ट डिजायर कार को रोकने की कोशिश की। चालक वाहन लेकर भाग निकला और पीछा किए जाने पर सेक्टर-42 के जंगल की ओर भागते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी।

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में भानु उर्फ सागर (22) को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ मौजूद एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की स्विफ्ट डिजायर टैक्सी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, भानु के खिलाफ वाहन चोरी और अवैध हथियार रखने समेत छह आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। तीनों मामलों में पुलिस आगे की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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