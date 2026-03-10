दिल्ली में इंटरनेशनल गैंग के 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 2 करोड़ की हेरोइन जब्त
दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपये कीमत है।
दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपये कीमत है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की इंटर-स्टेट सेल ने उस सूचना के आधार पर की, जिसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली-एनसीआर के लिए एक बड़ी ड्रग खेप लाई जा रही है।
अपराध शाखा के डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि 22 फरवरी को सूचना मिली थी कि संदिग्ध तस्कर फईम बेग आनंद विहार रेलवे स्टेशन अंडरपास के पास हेरोइन की बड़ी खेप पहुंचाने वाला है। इसके बाद पुलिस टीम ने जाल बिछाकर बेग और उसके साथी कयूम खान को मौके से गिरफ्तार कर लिया।
कितने ग्राम हेरोइन हुई बरामद
तलाशी के दौरान पुलिस ने 101 ग्राम और 601 ग्राम के दो पैकेटों में हेरोइन बरामद की। इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत क्राइम ब्रांच थाने में मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान बेग ने खुलासा किया कि हेरोइन बरेली (उत्तर प्रदेश) में उसके सहयोगियों से ली जाती थी और दिल्ली-एनसीआर, शामली तथा सहारनपुर सहित कई स्थानों पर सप्लाई की जाती थी।
इसके बाद पुलिस ने आगे की छापेमारी में 27 फरवरी को बरेली के फतेहगंज पूर्व से कथित सप्लायर आमिर खान को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर उसके परिवार के खेत से 301 ग्राम हेरोइन और बरामद की गई।
क्या बोले डीसीपी
पुलिस के अनुसार इस मामले में कुल 1.002 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। डीसीपी ने बताया कि आमिर खान पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े तीन मामलों में शामिल रहा है और उसे गिरोह की सप्लाई चेन की अहम कड़ी माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने और नशीले पदार्थों के मुख्य स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें