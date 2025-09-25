दिल्ली में काला जठेड़ी गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, रेस्टोरेंट में उगाही की साजिश नाकाम

पुलिस ने जनकपुरी स्थित एक रेस्टोरेंट में उगाही की साजिश को नाकाम कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम गुरप्रीत सिंह उर्फ अमित चंडोक, गुरप्रीत उर्फ मन्नी और गुरजीत सिंह हैं।

दिल्ली पुलिस की पश्चिम जिला इकाई ने हरि नगर थाना क्षेत्र में काला जठेड़ी गैंग के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जनकपुरी स्थित एक रेस्टोरेंट में उगाही की साजिश को नाकाम कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम गुरप्रीत सिंह उर्फ अमित चंडोक, गुरप्रीत उर्फ मन्नी और गुरजीत सिंह हैं।

गुरप्रीत सिंह उर्फ अमित चंडोक 37 साल का है। वह निहाल विहार का रहने वाला है। वह 18 से अधिक मामलों (चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, उगाही) में संलिप्त रहा है। गुरप्रीत उर्फ मन्नी (30) जो 4 से अधिक मामलों (उगाही, हत्या का प्रयास) में संलिप्त रहा है।

पश्चिम जिला के उपायुक्त दराड़े शरद भास्कर ने गुरुवार को बताया कि 18 सितंबर को दर्ज एफआईआर के बाद गठित विशेष टीम ने तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी विश्लेषण और गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की। टीम का नेतृत्व एसआई रित्विक ने किया, जिसमें एचसी नीरज दीक्षित, एचसी दिनेश, कांस्टेबल पवन और कांस्टेबल अमित शामिल थे। इस अभियान को इंस्पेक्टर आशु गिरोत्रा (एसएचओ, हरि नगर) और एसीपी निरज टोकस (रजौरी गार्डन) की देखरेख में अंजाम दिया गया।

पुलिस ने मौके से दो देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस, दो स्कूटी, दुकान मालिक का विजिटिंग कार्ड और अपराध के समय पहने गए कपड़े बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों में से दो हाल ही में जमानत पर छूटे थे और इनके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उपायुक्त ने कहा कि इस मामले में हरि नगर थाने में एफआईआर नंबर 332/25, धारा 308(4)/3(5) बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।