Three criminals of Kala Jathedi gang arrested in Delhi दिल्ली में काला जठेड़ी गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, रेस्टोरेंट में उगाही की साजिश नाकाम, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsThree criminals of Kala Jathedi gang arrested in Delhi

दिल्ली में काला जठेड़ी गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, रेस्टोरेंट में उगाही की साजिश नाकाम

पुलिस ने जनकपुरी स्थित एक रेस्टोरेंट में उगाही की साजिश को नाकाम कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम गुरप्रीत सिंह उर्फ अमित चंडोक, गुरप्रीत उर्फ मन्नी और गुरजीत सिंह हैं।

लाइव हिन्दुस्तान वार्ता, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 03:31 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में काला जठेड़ी गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, रेस्टोरेंट में उगाही की साजिश नाकाम

दिल्ली पुलिस की पश्चिम जिला इकाई ने हरि नगर थाना क्षेत्र में काला जठेड़ी गैंग के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जनकपुरी स्थित एक रेस्टोरेंट में उगाही की साजिश को नाकाम कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम गुरप्रीत सिंह उर्फ अमित चंडोक, गुरप्रीत उर्फ मन्नी और गुरजीत सिंह हैं।

गुरप्रीत सिंह उर्फ अमित चंडोक 37 साल का है। वह निहाल विहार का रहने वाला है। वह 18 से अधिक मामलों (चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, उगाही) में संलिप्त रहा है। गुरप्रीत उर्फ मन्नी (30) जो 4 से अधिक मामलों (उगाही, हत्या का प्रयास) में संलिप्त रहा है।

पश्चिम जिला के उपायुक्त दराड़े शरद भास्कर ने गुरुवार को बताया कि 18 सितंबर को दर्ज एफआईआर के बाद गठित विशेष टीम ने तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी विश्लेषण और गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की। टीम का नेतृत्व एसआई रित्विक ने किया, जिसमें एचसी नीरज दीक्षित, एचसी दिनेश, कांस्टेबल पवन और कांस्टेबल अमित शामिल थे। इस अभियान को इंस्पेक्टर आशु गिरोत्रा (एसएचओ, हरि नगर) और एसीपी निरज टोकस (रजौरी गार्डन) की देखरेख में अंजाम दिया गया।

पुलिस ने मौके से दो देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस, दो स्कूटी, दुकान मालिक का विजिटिंग कार्ड और अपराध के समय पहने गए कपड़े बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों में से दो हाल ही में जमानत पर छूटे थे और इनके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उपायुक्त ने कहा कि इस मामले में हरि नगर थाने में एफआईआर नंबर 332/25, धारा 308(4)/3(5) बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

काला जठेड़ी गैंग हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय एक कुख्यात गिरोह है। इसके सरगना संदीप उर्फ काला जठेड़ी पर हत्या, रंगदारी, अपहरण और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। यह गैंग लॉरेंस बिश्नोई और अन्य गैंगों से गठजोड़ करके काम करता है। पुलिस कई बार बड़ी कार्रवाई कर चुकी है, पर इसका नेटवर्क अब भी मजबूत माना जाता है।