दिल्ली की इस बस्ती में बेपटरी हो गए 3 डिब्बे, बड़ा ट्रेन हादसा होने से टला

दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आने वाले शकुर बस्ती में एक ट्रेन के तीन डिब्बों के बेपटरी होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, बेपटरी होने वाली ट्रेन पार्सल वैन थी। यह हादसा सीमेंट साइड के पास बुधवार सुबह करीब साढ़े दस बजे की तरफ हुआ है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है।