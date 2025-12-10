Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsThree coaches of a parcel train derailed at Shakur Basti in Delhi.
दिल्ली की इस बस्ती में बेपटरी हो गए 3 डिब्बे, बड़ा ट्रेन हादसा होने से टला

दिल्ली की इस बस्ती में बेपटरी हो गए 3 डिब्बे, बड़ा ट्रेन हादसा होने से टला

संक्षेप:

दिल्ली में बड़ा ट्रेन हादसा होने से बचा। यहां की एक बस्ती में तीन डिब्बे बेपटरी हो गए। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को जनहानि नहीं हुई है।

Dec 10, 2025 04:56 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आने वाले शकुर बस्ती में एक ट्रेन के तीन डिब्बों के बेपटरी होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, बेपटरी होने वाली ट्रेन पार्सल वैन थी। यह हादसा सीमेंट साइड के पास बुधवार सुबह करीब साढ़े दस बजे की तरफ हुआ है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है।

डिब्बों के बेपटरी होने की जानकारी मिलने पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हादसे के चलते कुछ देर तक रेलवे ट्रैक बाधित रहा। करीब तीन घंटे में की मशक्कत के बाद ट्रैक पर सभी कोच को चढ़ाया गया, जिसके बाद यह पार्सल वेन रवाना हुई।

खबर अपडेट हो रही है...

