लड़के को बंधक बनाकर मजदूरी कराया, भूखे रखकर तड़पाया; हाथ कट गया तो उसी हालत में छोड़ दिया

हरियाणा में एक लड़के को बंधक बनाकर रखने और हाथ कटने के बाद उसे छोड़ देने के आरोप में तीन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। लड़का इस साल मई में बहादुरगढ़ से लापता हो गया था। लड़का उस ट्रेन में चढ़ने से चूक गया था, जिससे उसके पिता उसे कांगड़ा से किशनगंज घर ले जा रहे थे।

हरियाणा पुलिस ने एक आदमी, उसकी पत्नी और भाई के खिलाफ केस दर्ज किया है। तीनों पर बिहार के 15 साल के लड़के से जबरन मजदूरी करवाने, उसे नूंह में बंधक बनाकर रखने और चारा काटने वाली मशीन से उसका बायां हाथ कट जाने के बाद उसे उसी हाल में छोड़ देने का आरोप है।

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद मामला सामने आने पर बिहार सरकार ने लड़के की मदद के लिए हस्तक्षेप किया। शुक्रवार को नूंह के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर लड़के के लिए मदद और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।

बहादुरगढ़ जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि लड़के के पिता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके साथ मारपीट की गई, उसे बंधक बनाकर रखा गया और एक डेयरी फार्म में भूखा रखा गया। मुख्य आरोपी लड़के को बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन से अकेला पाकर ले गया था। लड़के को फार्म तक पहुंचने में लगभग दो घंटे लग गए थे। वह फार्म का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

29 जुलाई को दो लोगों ने पंचगांव पहाड़ी के ऊपर लड़के को बारिश में नंगे पैर चलते हुए देखा। उसके कटे हुए हाथ से खून टपक रहा था, जिसकी पट्टी बहुत खराब तरीके से बंधी हुई थी। वे उसे किशनगंज में परिवार से संपर्क करने से पहले नूंह सदर थाना ले गए।