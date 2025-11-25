Hindustan Hindi News
89 लाख की साइबर ठगी: 12वीं के छात्रों से लेकर अनपढ़ तक, ऐसे मचा रहे थे लूट; 3 गिरफ्तार

संक्षेप:

इस गिरोह ने एक केस में बुजुर्ग महिला से 49 लाख रुपये और दूसरे केस में 39 लाख 50 हजार रुपये लूट लिए थे। जानिए इस गिरोह के सदस्य किस तरह से उम्र दराज लोगों को लूटते थे।

Tue, 25 Nov 2025 12:42 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली और हरियाणा में मिलकर की गई रेड में साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के जरिए लोगों को अपना लूट का शिकार बनाते थे। एक मामले में बुजुर्ग महिला से 49 लाख रुपये और दूसरे केस में 39 लाख 50 हजार रुपये लूट लिए थे। जानिए इस गिरोह के सदस्य किस तरह से उम्र दराज लोगों को लूटते थे।

ऐसे की गई 89 लाख की साइबर ठगी

इस गिरोह के द्वारा 71 साल की महिला से 49 लाख रुपये की लूट की गई। इन लोगों ने खुदको कानून से जुड़ा अधिकारी बताया, फिर 71 साल की महिला को डराया धमाकाया और झूठे कानूनी दांव-पेच के जरिए डिजिटल फ्रॉड का शिकार किया।

वहीं दूसरे मामले में 43 साल के स्टेशनरी दुकान के मालिक को ठगा। उसके लिए झांसा देने का तरीका अलग अपनाया। दुकान के मालिक को क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट करने का झांसा दिया। कहा- इसमें इन्वेस्ट करने पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आदमी लालच के चक्कर में 39 लाख 50 हजार रुपये ले डूबा।

12वीं में पढ़ रहे रवि ने दिया अपना अकाउंट

गिरफ्तार किये गए पहले आरोपी का नाम रवि है, जिसकी उम्र महज 19 साल है। हरियाणा के हिसार में रहने वाला रवि 12वीं की पढ़ाई कर रहा है। इसके साथ ही नर्सिंग से जुड़ा असिस्टेंट का कोर्स भी कर रहा है। उसने बैंक में एक म्यूल खाता खोला और उसे ठगी करने के लिए दे दिया। सरल शब्दों में बताएं, तो म्यूल खाता ऐसे अकाउंट को कहा जाता है, जो साइबर अपराधियों द्वारा अवैध पैसे को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

कोई 12वीं पास तो कोई अनपढ़

गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी 21 साल का है। उसका नाम है मनदीप। वह भी हिसार का है और 12वीं की पढ़ाई कर रहा है। वह इस समय डीजे का काम करता है। उसने भी अपना अकाउंट दूसरे आरोपी को बेचा था। तीसरा आरोपी है- कलीम। यह दिल्ली के तुगलकाबाद एक्स्टेंशन का रहने वाला है। इसकी उम्र 32 साल है। वह पढ़ा लिखा नहीं है और उसने भी अपना अकाउंट खोलकर इस क्राइम को अंजाम देने के लिए दिया था।

